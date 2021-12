Manifestation de masse à Vienne contre les restrictions controversées du COVID en Autriche

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Vienne pour protester contre les restrictions introduites pour arrêter la propagation du coronavirus en Autriche, notamment les vaccins obligatoires contre le COVID-19 et les ordonnances de confinement à domicile pour les non vaccinés.

Environ 1 400 policiers étaient de service pour superviser la manifestation, qui a attiré environ 44 000 personnes, et fait suite à une manifestation similaire dans la capitale autrichienne la semaine dernière.

Les manifestants tiennent des drapeaux et des pancartes alors qu’ils marchent pour protester contre les restrictions de la maladie à coronavirus (COVID-19) et le mandat des vaccins à Vienne, en Autriche (.)

Les manifestants tiennent des drapeaux et des pancartes alors qu’ils marchent pour protester contre les restrictions de la maladie à coronavirus (COVID-19) et le mandat des vaccins à Vienne, en Autriche (.)

La police a déclaré que trois personnes avaient été arrêtées pour des infractions, notamment l’utilisation de feux d’artifice et le non-respect de l’obligation de porter des masques. Des journalistes couvrant l’événement, qui a commencé sur la place Heldenplatz, ont été attaqués avec des boules de neige et de la glace, et un journaliste a été victime d’une tentative d’agression, a indiqué la police.

DES MANIFESTATIONS ANTI-VERROUILLAGE ÉCLATENT DANS LES RUES DE BERLIN : « NOUS SOMMES LE PEUPLE »

La foule a été adressée par Herbert Kickl, chef du Parti de la liberté autrichien de droite, qui a attaqué la réponse du gouvernement à la pandémie. Il a déclaré que le public n’avait pas réalisé qu’il était « botté au cul » par le gouvernement, et a déclaré que les manifestations se poursuivraient.

Les manifestants tiennent des drapeaux et des pancartes alors qu’ils marchent pour protester contre les restrictions de la maladie à coronavirus (COVID-19) et le mandat des vaccins à Vienne, en Autriche (.)

Par ailleurs, environ 2 500 personnes ont manifesté contre les restrictions à Klagenfurt, tandis que 150 personnes ont manifesté à Linz.

UNE INFIRMIÈRE ANTI-VAX INJECTE 8.600 AVEC UNE SAINE AU LIEU DU VACCIN COVID: LA POLICE

Confrontée à une augmentation des infections quotidiennes, l’Autriche est devenue le mois dernier le premier pays d’Europe occidentale à réimposer un verrouillage et a déclaré qu’elle rendrait les vaccinations obligatoires à partir de février.

Les manifestants tiennent des drapeaux et des pancartes alors qu’ils marchent pour protester contre les restrictions de la maladie à coronavirus (COVID-19) et le mandat des vaccins à Vienne, en Autriche (.)

Les manifestants tiennent des drapeaux et des pancartes alors qu’ils marchent pour protester contre les restrictions de la maladie à coronavirus (COVID-19) et le mandat des vaccins à Vienne, en Autriche (.)

Des banderoles disant « Non à la vaccination obligatoire » et « Ne touchez pas à nos enfants » ont été portées par des manifestants à Vienne, qui ont scandé « Nous sommes le peuple » et « La résistance ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Autriche, qui compte 8,9 millions d’habitants, a signalé 1,2 million de cas de coronavirus et plus de 13 000 décès depuis le début de la pandémie l’année dernière.