Manifestation des agriculteurs basés au Pendjab en direct: Delhi de BKU Ekta Ugrahan défile aujourd’hui au milieu de la deuxième vague de COVID-19

Manifestation du Punjab Farm Union à Delhi aujourd’hui Live News: Malgré une augmentation record des cas de COVID-19, le syndicat d’agriculteurs BKU Ekta Ugrahan dirigé par Joginder Singh Ugrahan a appelé à une marche vers Delhi aujourd’hui, c’est-à-dire le 21 avril. suppression de la lutte en cours sous couvert de Covid-19. Le 21 avril, déménagez à Delhi pour renforcer la lutte », a déclaré hier BKU Ekta Ugrahan dans un tweet. Le président de l’État du BKU Ekta Ugrahan, Joginder Singh Ugrahan, avait déclaré le 13 avril que la marche de Delhi serait dirigée par le secrétaire général d’État du syndicat Sukhdev Singh Kokrikalan et la trésorière d’État Jhanda Singh Jehtuke. Il a dit que la protestation des agriculteurs se poursuivra jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs droits. Citant l’exemple de la lutte de l’Inde contre les Britanniques, il a déclaré qu’après le massacre de Jallianwala Bagh, les gens se sont battus ensemble s’élevant au-dessus de la caste, des croyances, de la religion et la lutte contre le gouvernement Narendra Modi sera également combattue ensemble par les agriculteurs, les travailleurs, les femmes et compatriotes.

«Les avertissements de danger Corona ont été étendus aux agriculteurs qui se tiennent fermement aux frontières. En organisant des discussions sur l’opération Clean dans les médias, des efforts ont été faits pour terrifier les agriculteurs. Le gouvernement a fait de la pandémie un outil pour réaliser ses conceptions néfastes », a déclaré BKU Ekta Ugrahan dans un autre tweet. Il avait également averti le gouvernement Modi de garder ses mains éloignées de la lutte des agriculteurs, affirmant que le gouvernement essayait d’imposer des restrictions à la lutte des agriculteurs au nom de la pandémie.

