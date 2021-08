Manifestation des agriculteurs de l’Haryana: Dushyant Chautala condamne l’ordre de “casser les têtes” de Karnal SDM, assure l’action

in

Chautala a condamné les instructions de Karnal SDM aux policiers de battre les manifestants lors de la manifestation des agriculteurs à Karnal et a assuré l’action contre l’officier de l’IAS. (Express Photo)

Le vice-ministre en chef de l’Haryana, Dushyant Chautala, a condamné dimanche les instructions du magistrat de la sous-division de Karnal aux policiers de battre les manifestants lors de la manifestation des agriculteurs à Karnal et a assuré l’action contre l’officier de l’IAS.

« L’utilisation de ce genre de mots par un agent de l’IAS pour les agriculteurs est condamnable. Certainement, des mesures seront prises contre lui », a déclaré Chautala, cité par l’agence de presse ANI.

« Dans une clarification, il (Karnal SDM Ayush Sinha) a dit qu’il n’avait pas dormi au cours des deux derniers jours. Il ne sait probablement pas que les agriculteurs ne dorment pas non plus 200 jours par an », a-t-il ajouté.

Lors de la manifestation des agriculteurs à Karnal samedi, Sinha, un officier de l’IAS du groupe Haryana de 2018, a été filmé samedi en train de demander aux policiers de battre les manifestants et de ne laisser personne franchir le cordon de sécurité sans une “tête cassée”.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.