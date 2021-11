Manifestation des agriculteurs : la voiture du député du BJP, Ram Chander Jangra, vandalisée à Hisar ; deux dirigeants du BJP retenus «en otage» pendant des heures à Rohtak

Le chef des agriculteurs locaux, Ravi Azad, a affirmé que Kuldeep Rana, un agriculteur, avait été grièvement blessé lors d’une charge policière.

Les agriculteurs de la ville de Narnaund, dans le district de Hisar, ont protesté aujourd’hui et ont montré des drapeaux noirs au député du BJP Rajya Sabha, Ram Chander Jangra, qui s’est rendu dans la région pour poser la première pierre d’un dharmshala. Alors que la voiture du député a été vandalisée par les manifestants, l’un d’eux a été grièvement blessé et a été emmené dans un hôpital voisin pour y être soigné. Les agriculteurs protestaient également contre le député pour la remarque de ce dernier « alcooliques sans emploi et mauvais éléments ».

Réagissant à l’incident, Jangra a déclaré : « Ils mettent fin à la fraternité d’Haryana, créant des barrières sociétales. La Cour suprême de l’Inde a suspendu les lois agricoles pendant un an et demi, alors pourquoi protestent-elles ? » Les agriculteurs s’étaient rassemblés pour protester en brandissant des slogans contre Jangra lorsqu’ils ont appris sa visite. Jangra a allégué que certaines personnes avaient jeté des tours sur sa voiture, l’endommageant.

« Samyukt Kisan Morcha a appelé au boycott des dirigeants du parti BJP-JJP jusqu’à ce que les trois lois sur les fermes soient abrogées et qu’une loi soit adoptée sur le MSP », Preet Singh, président du district, Akhil Bhartiya Kisan Sabha.

Il a dit que ces dirigeants venaient dans les villages sans en demander la permission et qu’ils devraient s’excuser auprès des villageois. « Bien qu’ils sachent qu’ils sont socialement boycottés dans les villages, ces dirigeants sont venus ici sans demander l’autorisation des villageois. Nous exigeons qu’ils s’excusent auprès des villageois et qu’ils ne recommencent pas », a déclaré Singh.

Le chef d’agriculteur local, Ravi Azad, a affirmé que Kuldeep Rana, un agriculteur, avait été grièvement blessé lors d’une charge policière. La police avait arrêté deux agriculteurs agités, mais ils ont été relâchés plus tard après que les agriculteurs eurent envahi le poste de police.

D’un autre côté, les agriculteurs avaient créé une situation quasi-otage dans le village de Kiloi du district de Rohtak où deux dirigeants du BJP – Manish Grover et Satish Nandel étaient allés assister à un programme. Les agriculteurs ont gheraoé les dirigeants dans un temple Shiv du village et les dirigeants ont été relâchés plusieurs heures après des entretiens avec la police.

