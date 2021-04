Manifestation des agriculteurs: les syndicats agricoles du Pendjab disent que l’agitation se poursuit et annoncent une marche vers Delhi le 21 avril

Le président de l’État du BKU (Ekta Ugrahan), Joginder Singh Ugrahan, a déclaré que la protestation des agriculteurs se poursuivrait jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs droits. (Photo express)

Manifestation d’agriculteurs: les syndicats d’agriculteurs du Pendjab ont annoncé une marche vers Delhi le 21 avril, indiquant que la manifestation de plus de quatre mois ne se terminera pas de sitôt. Ils ont dit que les agriculteurs, les militants et les femmes manifestantes commenceront une marche massive vers Delhi le 21 avril. La conférence a été organisée pour rendre hommage aux martyrs de Jallianwala Bagh et pour marquer «Khalsa Sajna Diwas». Des milliers d’agriculteurs y ont participé. La Conférence Baisakhi a également eu lieu dans 38 autres endroits de l’État pour protester contre les lois agricoles controversées.

Le président de l’État du BKU (Ekta Ugrahan), Joginder Singh Ugrahan, a déclaré que la marche du 21 avril à Delhi serait dirigée par le secrétaire général d’État du syndicat Sukhdev Singh Kokrikalan et la trésorière d’État Jhanda Singh Jehtuke. Il a dit que la protestation des agriculteurs se poursuivra jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs droits.

Citant l’exemple de la lutte de l’Inde contre les Britanniques, il a déclaré qu’après le massacre de Jallianwala Bagh, les gens se sont battus ensemble s’élevant au-dessus de la caste, des croyances, de la religion et la lutte contre le gouvernement Narendra Modi sera également combattue de manière unie par les agriculteurs, les ouvriers, les femmes et d’autres compatriotes.

Ugrahan a également déclaré qu’une autre marche massive vers le Parlement serait entreprise en mai.

Le leader du SKM, Balbir Singh Rajewal, a déclaré que le mouvement de protestation lancé par les agriculteurs du Pendjab s’était maintenant transformé en un mouvement de masse national et que les gens de tout le pays le soutiennent.

Des milliers d’agriculteurs campent à la frontière de Singhu, Tikri et Ghazipur à Delhi pour protester contre les trois lois agricoles nouvellement adoptées. Il y a eu 11 séries de pourparlers entre le Centre et les syndicats d’agriculteurs, mais cela n’a pas abouti. Les agriculteurs réclament une annulation des trois lois tandis que le gouvernement propose de modifier les clauses avec lesquelles les agriculteurs ont un problème.

