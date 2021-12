Manifestation des agriculteurs: SKM tiendra une réunion «urgente» à 10 heures, décision probable sur le sort de l’agitation

L’organe de coordination de plus de 40 syndicats d’agriculteurs devrait prendre une décision sur le sort des manifestations d’un an contre les lois agricoles, qui ont maintenant été abrogées par le Centre.

Le panel de cinq membres de Samyuykt Kisan Morcha doit tenir une réunion d’urgence à 10 heures du matin à New Delhi aujourd’hui. L’organe de coordination de plus de 40 syndicats d’agriculteurs devrait prendre une décision sur le sort des manifestations d’un an contre les lois agricoles, qui ont maintenant été abrogées par le Centre.

Mardi, le SKM, qui dirige les manifestations des agriculteurs aux frontières de Delhi depuis plus d’un an maintenant, a déclaré avoir reçu une proposition écrite du gouvernement qui a été discutée lors d’une réunion de 32 syndicats agricoles lors de la manifestation à la frontière de Singhu. placer.

Indiquant que la plupart des demandes avaient été satisfaites, le SKM a déclaré qu’il cherchait « des éclaircissements supplémentaires sur quelques points » et se réunirait à nouveau mercredi, espérant une « réponse positive » du gouvernement. Selon le SKM, le gouvernement central a accepté d’accepter la plupart des demandes, mais il attendra sa réponse sur certaines questions, notamment le MSP et le retrait des affaires contre les manifestants.

Le gouvernement a envoyé une proposition, elle a été discutée et présentée devant tous les membres du Samyukta Kisan Morcha (SKM), a déclaré le chef des agriculteurs Balbir Singh Rajewal. La proposition du gouvernement indique qu’il formera un comité pour examiner la demande d’une garantie légale sur le prix de soutien minimum (MSP) et que le panel comprendra des organisations d’agriculteurs en dehors du SKM, des responsables gouvernementaux et des représentants des États, a-t-il déclaré.

Après l’annonce de l’abrogation de trois lois agricoles litigieuses, le SKM avait écrit au Premier ministre le 21 novembre, soulevant six demandes – garantie légale de MSP pour tous les produits basés sur la formule C2 + 50 % ; retrait du projet de loi modificative sur l’électricité, 2020/2021 ; suppression des dispositions pénales sur les agriculteurs dans la Commission pour la gestion de la qualité de l’air dans la région de la capitale nationale et les zones adjacentes Loi de 2021 ; retrait des faux cas enregistrés contre les agriculteurs au cours du mouvement en cours ; limogeage et arrestation du ministre d’État de l’Union Ajay Mishra Teni dans le cadre de l’incident de Lakhimpur Kheri ; indemnisation et réhabilitation des familles des personnes décédées pendant le mouvement de la ferme ; l’attribution d’un terrain pour leur mémorial à Singhu.

Le SKM avait formé samedi un groupe de cinq membres pour s’entretenir avec le gouvernement sur les demandes en suspens des agriculteurs protestataires, notamment une garantie légale sur le MSP pour les récoltes, une indemnisation aux proches des agriculteurs décédés lors de l’agitation contre trois agriculteurs. lois et le retrait des affaires contre les manifestants. Le panel de cinq membres du SKM comprend les dirigeants agriculteurs Balbir Singh Rajewal, Ashok Dhawle, Shiv Kumar Kakka, Gurnam Singh Chaduni et Yudhvir Singh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.