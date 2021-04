Manifestation des agriculteurs sur l’autoroute KMP en direct: les agriculteurs bloquent les autoroutes KGP-KMP dernière mise à jour le 10 avril

Le Samyukt Kisan Morcha a déclaré que le barrage routier des autoroutes KMP-KGP était un avertissement adressé au gouvernement. Cette décision fait partie de la stratégie de protestation des agriculteurs ce mois-ci.

Manifestation des agriculteurs contre les mises à jour en direct de la législation agricole: Les syndicats d’agriculteurs ont intensifié leur protestation contre les trois lois agricoles et ont bloqué les autoroutes clés Kundali-Manesar-Palwal et Kundli-Ghaziabad-Palwal pendant 24 heures à partir de ce matin. Le Samyukt Kisan Morcha a déclaré qu’il s’agissait d’un avertissement adressé au gouvernement. Cette décision fait partie de la stratégie de protestation des agriculteurs ce mois-ci. Il s’agit notamment de marquer des occasions historiques importantes comme l’anniversaire du massacre de Jallianwala Bagh le 13 avril et l’Ambedkar Jayanti le 14 avril. seront des programmes en l’honneur des martyrs à l’occasion de l’anniversaire du massacre de Jallianwala Bagh… Le “Save Constitution Day” et le “Kisan Bahujan Unity Day” seront célébrés le 14 avril. Ce jour-là, toutes les étapes du Samyukta Kisan Morcha seront gérées par des agitateurs de Bahujan Samaj et tous les orateurs seront également des Bahujan », note le communiqué du SKM.

Le SKM a exhorté tous les dalits-bahujans et les agriculteurs à poursuivre leur protestation pacifique contre les dirigeants du BJP qui, selon eux, propagent «la haine et la division». «En ce jour (14 avril), le vice-ministre en chef de Haryana organise délibérément un programme à Kaithal… Nous appelons les agriculteurs et les Dalit-Bahujan à protester contre cet événement en atteignant le maximum tout en restant pacifiques», indique le communiqué. . Les agriculteurs organiseront également un événement spécial le 18 avril pour reconnaître et honorer «la participation et le dévouement de la population locale» dans le mouvement. Des milliers d’agriculteurs de tout le pays ont protesté contre trois nouvelles lois agricoles à plusieurs frontières de Delhi, affirmant que les législations menaçaient le système actuel de prix de soutien minimum, une affirmation que le gouvernement a réfutée à plusieurs reprises. Les agriculteurs organiseront des célébrations d’une semaine à partir du 24 avril qui marqueront l’achèvement des 150 jours du mouvement. Auparavant, les agriculteurs avaient annoncé qu’ils entreprendraient une marche à pied vers le Parlement dans la première quinzaine de mai, dont la date exacte n’a pas encore été décidée.