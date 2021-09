Manifestation du M25 : « La police est une honte ! Les Britanniques réagissent à une «réponse de réveil sans souhait | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un utilisateur, Citizen51, a déclaré : « La police doit être tenue pour responsable d’un manquement massif au devoir qui a perturbé et déjà affaibli l’économie et, plus important encore, menacé des vies ! Un autre utilisateur avec le pseudonyme Cosmicjoke a commenté : « Je n’ai vu aucun effort réel déployé pour les déplacer de force. Je veux que ma taxe d’habitation soit remboursée car elle n’est évidemment pas utilisée pour la police. »

“La police est inutile”, a commenté Jimbo1389. « Ils ne peuvent même pas garder les routes ouvertes.

Un compte, BT1949, a déclaré : « La police montre encore une fois son soutien à la désobéissance civile. »

Un lecteur d’Express.co.uk, steve499520, a demandé : « Les manifestants ne se rendent-ils pas compte de la pollution supplémentaire due au CO2 et aux particules diesel qu’ils causent en raison de kilomètres de trafic stationnaire.

“Ce n’est pas la bonne façon de protester en agaçant la population en général qui est également concernée mais n’a pas besoin d’être incommodée par ces aspirants éco-guerriers.”

Le surintendant en chef de la police de Surrey, Jerry Westerman, a déclaré: «À la suite des informations faisant état d’un certain nombre de manifestants aux jonctions 8 et 10 de la M25 hier matin, nous avons pris des mesures rapides et vigoureuses pour nous assurer qu’ils ont été renvoyés après avoir ignoré les demandes de la police de continuer dans un endroit pacifique. manière.

«Je tiens à rassurer le public que toutes les forces impliquées travaillent en étroite collaboration pour garantir que toute autre activité est traitée de manière efficace et efficiente, avec des perturbations pour les personnes et les entreprises réduites au minimum.

Lorsque les manifestations commencent à mettre le public en danger et à mettre en danger la sécurité des autres, nous devons agir rapidement et efficacement.”

Il a ajouté : « J’apprécie que ces manifestations aient causé des désagréments et une frustration considérables à ceux qui sont pris dans les retards de la circulation et je peux vous assurer que nous continuons de rassembler des preuves et de veiller à ce que ceux qui enfreignent la loi soient traduits en justice.

“Je tiens à remercier tous les automobilistes qui ont été pris dans les retards, hier et lundi, alors que nous traitions l’incident, pour leur coopération et leur patience.”