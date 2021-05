Manifestations à Bristol: les partisans palestiniens tirent des torches vertes alors que la foule ferme le centre-ville | UK | Nouvelles

La marche a débuté à 14h30 de Stapleton Road à College Green via Old Market, Bridewell St et St Augustine’s Parade.

Les manifestants portaient des pancartes et des drapeaux, tandis que l’un d’eux a été vu lâcher une flamme verte.

À un moment donné, un certain nombre de personnes ont grimpé au sommet d’un arrêt de bus en scandant et en agitant des drapeaux.

La police a averti qu’il pourrait y avoir des perturbations cet après-midi en raison de la manifestation.

Un message sur le compte de Bristol de la police d’Avon et du Somerset a déclaré: “Une manifestation est attendue à Bristol cet après-midi, samedi 22 mai et il peut y avoir des perturbations entre 14 heures et 17 heures.

«Les organisateurs sont en contact avec nous.

“Les manifestants doivent marcher de Stapleton Rd à College Green via Old Market, Bridewell St et St Augustine’s Parade.”

Sanya Ijaz, l’un des organisateurs de l’événement, a déclaré à Bristol Live que 1200 manifestants étaient attendus.

La manifestation intervient après qu’Israël et le groupe militant palestinien Hamas aient accepté un cessez-le-feu après 11 jours de combats dans la bande de Gaza.

Des milliers de personnes sont également descendues dans les rues du centre de Londres pour une marche de soutien à la Palestine.

Les manifestants se sont rassemblés à Victoria Embankment samedi après-midi avant de se rendre à Hyde Park.

Tenant des banderoles, des pancartes et des drapeaux, les manifestants ont laissé échapper de la fumée verte et rouge et ont scandé en marchant.

Certains portaient des costumes, des masques et du maquillage pour le visage, tandis que d’autres étaient drapés du drapeau palestinien.

Des groupes de policiers ont regardé certains manifestants grimper aux arrêts de bus et aux lampadaires et écrire «Palestine libre» sur les murs.

Les chants «Israël est un État terroriste» et «Nous sommes tous Palestiniens» ont pu être entendus pendant la marche.

Le manifestant Muktha Ali, 32 ans, de Harrow, au nord-ouest de Londres, a déclaré: «Je suis ici parce que c’est maintenant urgent, l’occupation israélienne doit cesser maintenant, cela fait assez longtemps.

“Des mères, des pères, des frères, des sœurs et des enfants ont été bombardés et assassinés, la Palestine doit être libre.”

Un autre, nommé Jake, a déclaré: «Je suis solidaire des Palestiniens, et tout le monde devrait le faire, quelle que soit votre nationalité.

“C’est formidable de voir autant de personnes se présenter par milliers pour soutenir la cause. Nous gagnerons – notre cause sera entendue.”

PLUS À VENIR