Manifestations à Manchester United: l’assaut d’Old Trafford “ ne peut être pardonné ” mais la frustration des fans doit être comprise

Le ministre du Bureau de l’oreign, James Cleverly, a déclaré que les scènes horribles observées lors des manifestations de supporters de Manchester United à Old Trafford dimanche ne peuvent pas être tolérées, tout en soulignant que la frustration actuelle ressentie parmi les supporters de nombreux clubs de football anglais doit être comprise.

Des milliers de fans mécontents de United sont descendus dans le stade avant le choc de haut niveau de la Premier League contre Liverpool – qui a finalement dû être reporté – pour protester contre la propriété de la famille Glazer après des années de frémissement et de ressentiment de longue date ravivé par le rôle du club dans la récente débâcle de la Super League européenne (ESL).

Une centaine de fans ont réussi à pénétrer à l’intérieur d’Old Trafford et à envahir le terrain, certains lançant des fusées éclairantes et un lancé sur la plate-forme utilisée par Sky Sports. Des centaines de personnes se sont également rassemblées pour protester devant l’hôtel Lowry à Salford, où les joueurs de United restaient avant le match contre Liverpool.

La police du Grand Manchester (GMP) a confirmé dimanche soir que deux de ses agents avaient été blessés lors des manifestations, avec des bouteilles et des barrières jetées.

La Premier League a condamné «les actes de violence, les dommages criminels et les intrusions», tandis que United a déclaré qu’ils «reconnaissaient complètement le droit à la liberté d’expression et à des manifestations pacifiques», mais a critiqué la «perturbation de l’équipe et des actions» qui, selon eux, mettent «d’autres fans, personnel et la police en danger ».

Interrogé sur les manifestations lors d’une apparition sur Sky News lundi matin, M. Cleverly a déclaré que les scènes hostiles ne pouvaient pas être tolérées, mais a ajouté que les frustrations des fans devaient être examinées, à commencer par l’examen indépendant mené par les fans de la gouvernance du football annoncé dans la foulée. du fiasco de l’ESL qui sera présidé par l’ancienne ministre des Sports, Tracey Crouch.

“Je pense qu’en regardant les scènes que nous venons de voir sur le programme, il ne peut y avoir d’excuse pour ce genre de comportement”, a déclaré M. Cleverly.

«Je pense qu’il est vraiment important que nous comprenions l’importance des fans pour le jeu, c’est pourquoi je suis très heureux que mon amie et collègue Tracey Crouch ait été nommée par le Premier ministre pour diriger l’examen mené par les fans, car les fans doivent être au cœur de ce jeu.

«Vous ne pouvez pas, ne pouvez pas tolérer les images que nous avons vues sur le fait de prendre d’assaut le sol, mais nous devons comprendre les frustrations des fans, pas seulement avec Manchester United, mais avec un certain nombre de clubs à travers le match et nous allons chercher en cela grâce à l’examen mené par les fans. “