Manifestations au Kazakhstan : le président se bat pour le contrôle au milieu de violentes manifestations

Le président Kassym-Jomart Tokayev a promis de réprimer les troubles (Photo: ././East2West)

Le président du Kazakhstan se bat pour garder le contrôle alors que des manifestations de masse secouent le pays.

Les manifestants ont pris d’assaut et incendié des bâtiments publics dans l’ancienne capitale, Almaty, et l’état d’urgence a été déclaré.

La résidence présidentielle a été ravagée par les flammes alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés à l’extérieur.

Le gouvernement a démissionné – mais le président s’est engagé à réprimer les troubles, les qualifiant de « période noire » dans l’histoire du pays.

Déclenchées par la hausse des prix du carburant, les rares manifestations se sont étendues à d’autres revendications politiques.

Mercredi soir, le personnel du principal aéroport de la nation d’Asie centrale a été contraint de fuir après que des manifestants sont entrés dans le terminal.

Le président Kassym-Jomart Tokayev a qualifié les manifestants de « comploteurs » et a déclaré qu’ils étaient « motivés financièrement ».

Une voiture en feu près de la mairie. Les manifestations se propagent à travers le Kazakhstan (Photo : TASS/.)



Une voiture brûlée en Californie est vue par le bureau du maire en feu (Photo: TASS)

Il a déclaré dans un discours télévisé : « Je suis obligé de protéger la sécurité et la paix de nos citoyens, de me soucier de l’intégrité du Kazakhstan ».

Il s’agit des troubles les plus graves que le pays ait connus depuis plus d’une décennie. Les autorités ont coupé l’accès à Internet et au téléphone – tandis que les États-Unis ont appelé au calme et à la retenue.

Des manifestants sont descendus sur le bureau du maire d’Almaty avec des matraques et des boucliers, avant de l’incendier, selon des informations parues dans les médias kazakhs.

Par temps glacial, la police a tenté de refouler les manifestants avec des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des grenades à commotion cérébrale.

Le président Tokayev a déclaré que la police était décédée lors d’affrontements avec des manifestants, mais qu’il n’y avait aucun chiffre immédiat de victimes parmi la police ou les civils.

Le bureau du maire en feu à Almaty (Photo : TASS/.)



Le président a déclaré un état d’urgence de deux semaines (Photo : TASS/.)

Les manifestations ont commencé dimanche dans la ville de Zhanaozen, dans l’ouest du pays, où règne un fort sentiment antigouvernemental après que la police a abattu au moins 15 personnes à la suite d’une grève des travailleurs du pétrole en 2011.

De grandes manifestations ont éclaté mardi dans la capitale, Nur-Sultan, et à Almaty.

Le gouvernement a annoncé sa démission après la propagation des manifestations, mais le président Tokayev a déclaré que les ministres resteraient en poste jusqu’à la formation d’un nouveau cabinet. Il a promis des réformes politiques.

Il a également déclaré un état d’urgence de deux semaines pour la capitale et Almaty, imposant un couvre-feu nocturne et des restrictions sur les déplacements dans les villes.

Le Kazakhstan est gouverné par le même parti depuis son indépendance de l’Union soviétique en 1991. Il remporte la plupart des élections avec près de 100 % des voix et il n’y a « pas d’opposition politique effective », selon la BBC.

