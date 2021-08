in

Bitcoin reçoit une attention croissante de la part des investisseurs et des régulateurs. Ces derniers mois, le scénario est devenu un peu plus grave. Bientôt, il commencera à circuler comme monnaie légale au Salvador. Mais, certains Salvadoriens ne sont pas d’accord et sont de nouveau sortis pour protester.

Fait curieux, c’est le premier pays au monde à approuver l’utilisation de Bitcoin comme monnaie légale.

Soit dit en passant, depuis que la nouvelle de la loi Bitcoin était connue, de nombreuses opinions ont été exprimées. Certains soutiennent la loi, d’autres ne sont tout simplement pas d’accord et la considèrent comme une erreur.

Pour rappel, il y a quelques semaines, un groupe de manifestants a fait part de son mécontentement vis-à-vis de la loi Bitcoin et maintenant cela s’est reproduit.

Manifestations au Salvador contre la loi Bitcoin

Cette fois, l’Association salvadorienne des transporteurs internationaux de fret (ASTIC) est l’entité qui a donné son visage à ces protestations.

Plus précisément, ils ont soumis une lettre aux pouvoirs exécutif et législatif pour qu’ils modifient l’article 7 de la loi Bitcoin. Selon les transporteurs, l’argument est que dans l’article susmentionné, il est établi qu’il est obligatoire d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement lors d’une transaction.

«Aucun opérateur qui travaille avec une institution financière dans le pays n’est prêt à accepter le paiement avec des crypto-monnaies. Et encore moins avec Bitcoin ».

À cet égard, Marvin Aguilar, l’un des manifestants, a déclaré : « Lorsque vous recevez des paiements en Bitcoin sur une base obligatoire, il est possible de les modifier. Mais, le processus d’échange coûte une commission de 5%. Et il assure qu’ils veulent leurs dollars comme ils les ont reçus auparavant.

Lors de la réception de BITCOIN et de leur conversion en dollars, une commission de 5% sera appliquée. C’est-à-dire 50 $ pour chaque 1000 $ que nous voulons obtenir mes propres dollars.

BELLE AFFAIRE.

D’après Marvin Aguilar – ASTIC (@Astic_SV) 26 août 2021

En conséquence, ils ont lancé un ultimatum : « S’ils ne reçoivent pas de réponse concernant la modification ou l’exclusion de leur secteur de l’obligation de recevoir cette monnaie en paiement, la valeur du fret augmenterait de 20 %. Afin de ne pas avoir de pertes dans l’échange de la crypto-monnaie ».

En outre, ils ont mis en garde contre “la suspension de leurs services au niveau centraméricain et exigent le paiement de notre service en espèces à leurs clients”.

Les anciens combattants se joignent aux manifestations

De même, les anciens combattants d’El Salvador ont manifesté contre la mise en œuvre de la loi Bitcoin. Ils affirment que la nation ne dispose pas des conditions technologiques nécessaires à l’utilisation correcte de la crypto-monnaie.

Soit dit en passant, les manifestants ont brandi des pancartes indiquant “Bukele, nous ne voulons pas de Bitcoin”. Et, “Non au blanchiment d’argent corrompu.”

De son côté, José Santos Melara, l’un des organisateurs de la manifestation a déclaré : « Le bitcoin est une monnaie qui n’existe pas, c’est une monnaie qui ne favorisera pas les pauvres mais les riches. Car un pauvre, que peut-il investir, si on a à peine de quoi manger ? »

Bukele confirme que Bitcoin commencera à circuler en tant que monnaie légale au Salvador le 7 septembre.

En bref, le président d’El Salvador, Nayib Bukele, était chargé de clarifier certaines questions de base concernant l’adoption de la crypto-monnaie dans le pays. Par exemple, que l’application pour recevoir et envoyer des paiements sera gratuite à télécharger et à utiliser, mais pas obligatoire.

“Si quelqu’un ne veut pas utiliser Bitcoin, ne téléchargez pas l’application et poursuivez sa vie normale.”

En fait, Nayib Bukele a publié un fil sur son compte Twitter confirmant qu’il y aura des guichets automatiques Bitcoin dans le pays et comment ils peuvent être utilisés. 200 guichets automatiques seront installés dans tout le pays, ainsi que 50 agences pour retirer ou envoyer de l’argent.

En guise de conclusion, la loi Bitcoin est loin d’être approuvée, alors des jours difficiles pourraient-ils venir pour le Salvador ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je me retire avec cette phrase d’Ana María Matute : « L’écriture est aussi une forme de protestation. Presque tous les écrivains partagent le malaise avec le monde.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport