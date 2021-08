Manifestations contre l’éclairage d’un millier d’arbres à Vigo pour Noël : “C’est illégal”

09.08.2021 à 09:06 CEST

La décision du maire de Vigo, Abel Caballero, d’installer ce Noël 11 millions de lumières led dans 340 rues de la ville et de procéder à l’éclairage d’un millier d’arbres a déclenché un tollé contre le mouvement écologiste, qui prédit un degré de pollution lumineuse jamais avant d’être enregistré en Espagne.

Le Bloc nationaliste galicien (BNG) prévient également que Installer des lumières de Noël sur les arbres de la ville est illégal, car il contrevient aux ordonnances municipales, et accuse l’équipe gouvernementale de pratiquer un «politique d’arboricide& rdquor ;. Caballero, pour sa part, défend son projet : il affirme que les lumières froides ne nuisent pas aux arbres et les lumières LED consomment à peine.

Les grandes organisations de conservation mettent en garde depuis des années contre la impact sévère de la pollution lumineuse. Ils prétendent que cela affecte la biodiversité, la qualité de vie et la santé des personnes et des animaux, et le développement durable.

Seo/BirdLife souligne que la plupart des organismes, y compris les humains, ont évolué dans des environnements naturels sous l’influence des cycles du jour et de la nuit. Et que l’altération artificielle des niveaux de lumière affecte « la communication entre les individus, la reproduction, le comportement, la prédation et la compétition, et tous ces effets cumulatifs déclenchent une cascade de impacts directs sur le fonctionnement des écosystèmes& rdquor ;.

C’est pourquoi il revendique « la prudence & rdquor ; aux dirigeants municipaux, notamment à Noël et aux fêtes populaires. Parmi les animaux les plus touchés, les oiseaux –notamment migrateurs et marins–, les insectes et certains amphibiens. Selon SEO/BirdLife, rien qu’aux îles Canaries, jusqu’à 5 000 oiseaux ont été sauvés par an touchés par des collisions dues à la pollution lumineuse.

Trop de lumière altère l’horloge biologique humaine

L’excès de lumière altère l’horloge biologique humaineEt alerter que les humains ne font pas exception à ce problème. L’altération de l’horloge biologique interne de l’être humain due à la pollution lumineuse est liée à « des difficultés à s’endormir, une altération des habitudes alimentaires et de la digestion, une altération de la sécrétion de certaines hormones ou, encore, du contrôle de la température corporelle, entre autres & rdquor ;, souligne SEO / BirdLife.

D’autres ONG, comme Ecologists in Action, Greenpeace ou WWF, ont également mis en garde contre les graves effets de la pollution lumineuse. Même l’ONU a débattu des dommages de la pollution lumineuse sur la biodiversité en octobre dernier, à travers un forum intitulé “Ciels sombres et calmes pour la science et la société”.

Les experts convoqués par l’ONU ont conclu que l’excès de lumière artificielle met en danger les écosystèmes en affectant les êtres vivants, notamment les invertébrés, dont les cycles de vie dépendent de l’obscurité. Elle provoque également une désorientation, des troubles routiniers, des déplacements vers d’autres habitats, des déséquilibres dans la chaîne alimentaire ou encore mortalité massive chez les insectes.

Pollution lumineuse affecte également l’observation astronomique: il y a de moins en moins d’endroits pour contempler la Voie Lactée, car pour cela, vous avez besoin d’un fond totalement sombre.

Par conséquent, les scientifiques appellent à des mesures pour atténuer l’impact négatif de l’excès de lumière et limiter l’éclairage au minimum nécessaire.

Le BNG dénonce la « politique arboricide & rdquor; du maire

Le BNG dénonce la « politique arboricide & rdquor; du maireConcernant le conflit déclenché à Vigo, la BNG a prévenu le Conseil municipal que l’installation de lumières de Noël dans mille arbres de la ville est « illégale & rdquor;, car il s’agit d’une “violation des dispositions de l’ordonnance municipale des espaces naturels et des espaces verts & rdquor;.

Le conseiller municipal du BNG de Vigo, Xabier Igrexas, rappelle au maire qu’un article de cet arrêté municipal établit littéralement l’interdiction de « déraciner ou fendre les arbres, de les peler ou de tirer leur écorce, de clouer des pointes, de s’attacher aux mêmes balançoires, échelles, outils , représente des échafaudages, des cyclomoteurs, des vélos, des affiches ou tout autre élément, ou les grimper & rdquor ;.

Igrexas a annoncé que la BNG exhortera le gouvernement local lors de la prochaine Commission d’information environnementale du conseil municipal à se conformer aux règlements municipaux.

« Les arbres ne sont pas des poteaux & rdquor ;, souligne Igrexas, qui juge « très difficile à comprendre & rdquor; que le Maire ne comprend pas que son projet est « totalement illégal & rdquor ;, et qu’il est annoncé qu’« il violera délibérément une ordonnance municipale existante & rdquor ;.

Le porte-parole nationaliste municipal inculpé contre «politique arboricide& rdquor; de l’exécutif local. « Quel problème Caballero a-t-il avec les arbres ? Son obsession pour l’arboricide permanent, qui est déjà pathologique, semble avoir souffert de dendrophobie (phobie des arbres) & rdquor;, a-t-il déclaré, tout en critiquant les “exploitations forestières arbitraires et injustifiées” répétées & rdquor; fabriqué en ville.

Le maire défend la bonté de son projet

Le maire défend la bonté de son projetCaballero, pour sa part, est convaincu de la bonté de son projet, et espère que l’éclairage de Noël attirera des milliers de personnes à Vigo. En fait, il a déjà annoncé qu’ils seront organisés circuits touristiques pour observer l’éclairage dans différents coins de la ville. Et le placement des lumières de Noël, qui seront allumées en novembre, a déjà commencé.

Le maire souligne que le budget pour l’éclairage de Noël n’atteint pas le million d’euros, ce qui les lumières à installer (froides) ne nuisent pas aux arbres et que la consommation entre novembre et janvier sera inférieure à celle générée par « normal & rdquor; d’un terrain de foot qu’en janvier, car les lampes LED « n’ont pratiquement aucune consommation & rdquor ;.

Il y aura des éléments de dimensions colossales : le plus grand sapin de Noël de la planète, un bonhomme de neige, un coffret cadeau et une gigantesque grande roue & mldr; L’objectif du maire est que Vigo ait le meilleur éclairage de Noël au monde : « Cette année, nous battrons New York & rdquor ;, prédit-il.

Informations sur les effets de la pollution lumineuse : https://hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num6/archivos/chronicanaturae6_6_2016.pdf

