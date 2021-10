Manifestations de soutien à Kyrie devant le Barclays Center

Un groupe de manifestants a tenté de s’introduire dans le Barclays Center à New York, où se joue le match de basket NBA entre Brooklyn Filets et les charlottes Frelons, en soutien au joueur Kyrie Irving, mis à l’écart par les Nets pour avoir refusé de s’injecter le vaccin covid-19, ont rapporté les médias locaux.

Les manifestants, qui ont organisé plusieurs manifestations ces dernières semaines, ont convoqué le rassemblement pour ce dimanche à 14h00 heure locale (20h00 CET / 18h00 GMT), deux heures avant le début du match.

Dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir des participants scander des slogans contre les vaccins expérimentaux contre le Covid-19 et plusieurs d’entre eux traverser le périmètre de sécurité et se débattre avec plusieurs agents de sécurité pour tenter d’entrer dans la salle.

Dans leur tentative frustrée, les manifestants, dont certains portaient des T-shirts en solidarité avec le joueur, ont crié « laissez Kyrie jouer « .

Les Filets a décidé le 12 que leur meneur étoile ne serait pas avec l’équipe car il n’est pas éligible pour jouer à domicile, en raison d’un mandat de New York exige que les athlètes professionnels soient vaccinés pour pratiquer ou concourir dans des lieux publics.

Irving Il a réagi en assurant qu’il ne voulait pas perdre son salaire ni l’opportunité de disputer un championnat avec son équipe, mais qu’il faisait « le mieux » pour lui en refusant de se faire vacciner contre le Covid-19.

S’exprimant sur Instagram Live, Irving Il a dit qu’il aimait le basket-ball et qu’il n’allait pas prendre sa retraite.

« Je fais de mon mieux pour moi-même. Je connais les conséquences ici et si cela signifie que je suis jugé et diabolisé pour cela, c’est exactement ce que c’est », a déclaré Irving. « C’est le rôle que je joue, mais je n’ai jamais voulu abandonner ma passion, mon amour, mon rêve pour ce mandat. »

