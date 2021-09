Manifestations environnementales à Satoli, Uttarakhand met l’accent sur la conservation de l’écologie himalayenne

La conservation de nos ressources naturelles en eau est essentielle à notre survie.

Par Dr. Col. Pantalon CS

Récemment, les habitants de Satoli à Nainital, Uttarakhand et au moins 10 villages voisins se sont réunis en grand nombre pour protester contre le creusement d’un puits de forage illégal utilisé à des fins commerciales.

Les systèmes hydrauliques de l’Himalaya sont de plus en plus menacés. Cela nécessite l’attention immédiate de toutes les parties prenantes. Les principales d’entre elles sont les autorités gouvernementales compétentes et la communauté dans son ensemble. La conservation des ressources est un must. Les communautés doivent comprendre les conditions de leurs sources d’eau, déterminer l’utilisation appropriée et les protéger contre l’exploitation. Les ONG et les groupes de citoyens responsables devraient mettre en place des mécanismes de surveillance pour se prémunir contre les abus.

L’abattage des forêts pour accueillir l’augmentation rapide de la population affecte la percolation de l’eau souterraine, asséchant les canaux d’eau (appelés naullas et gadheras) qui alimentent les rivières non glaciaires. Les naullas (puits) sont très importants pour la recharge des eaux souterraines qui maintiennent les sources en vie.

Les activités de construction à grande échelle exigent des niveaux d’eau ridicules. La pratique consistant à creuser des puits de forage pour extraire l’eau à des fins de construction déclenche une traînée de destruction. La région himalayenne se situe dans une zone environnementale extrêmement sensible. Il n’y a pas de nappes phréatiques distinctes sous la surface de la montagne.

Moins de 1 pour cent de toute l’eau sur Terre est disponible sous forme d’eau souterraine et d’eau de surface que les humains peuvent utiliser pour boire et cuisiner. Ce 1% n’est pas réparti dans le monde en proportion de la population humaine. Par exemple, l’Inde ne possède que 4 % de l’eau douce du monde, mais 16 % de la population mondiale. Et la croissance de la population dépasse de loin la capacité de la planète à la soutenir.

Les activités ennuyeuses dans les collines puisent dans toutes les sources d’eau disponibles, ce qui finit par assécher ces canaux. Diverses études ont révélé que le forage non scientifique cause des dommages irréparables aux canaux d’eau.

Les sources sont la ligne de vie des communautés villageoises. En raison des faibles précipitations et chutes de neige, les sources himalayennes ne sont pas suffisamment alimentées. Un rapport publié par NITI Aayog en 2018 sonne l’alarme. Il souligne que près de 50 pour cent des sources de la région indienne de l’Himalaya (RHI) s’assèchent. Dans la ville d’Almora dans la région de Kumaon, 83 % des sources s’étaient taries en 150 ans alors qu’elles ont augmenté cinq fois au cours des 50 dernières années.

Tragiquement, au fil des ans, l’Himalaya qui a tant donné au monde est impitoyablement mutilé. Nous assistons au déploiement d’une crise écologique d’une ampleur inimaginable. Des activités de construction non planifiées et non réglementées ont entraîné la déforestation et l’exploitation des précieuses ressources de la région. Les glissements de terrain réguliers, l’assèchement des cours d’eau de la région, la disparition d’espèces d’oiseaux et d’animaux sont le résultat direct de l’avidité insatiable de l’humanité.

Parmi les ressources naturelles de la planète Terre se trouvent l’air, les minéraux, les plantes, le sol, l’eau et la faune. Pour que ces ressources existent à l’avenir, une approche holistique de la conservation est absolument essentielle.

Parlons spécifiquement de l’eau. WH Auden a dit: “Des milliers ont vécu sans amour, pas un sans eau”. Dans l’Himalaya, l’eau est l’architecte même de la subsistance. Les rivières glaciaires et non glaciaires ainsi que les ruisseaux, les ruisseaux et les sources traditionnelles modèrent l’hydrogéologie de la région. Ils irriguent la vie de la communauté.

L’Himalaya, qui signifie “la demeure de la neige”, abrite les chercheurs spirituels depuis des siècles. Mystique, spirituel, impénétrable, impressionnant, intense, bouleversant, énigmatique et plus encore, l’Himalaya domine l’humanité !

Cette chaîne de montagnes la plus jeune du monde est étonnamment diversifiée et aux multiples facettes. L’histoire humaine est inextricablement liée à sa géographie. Comprendre la biodiversité, la topographie, la culture et le patrimoine de la région himalayenne et l’articuler avec des mots est pratiquement impossible.

Ma relation avec l’Himalaya et la région de Kumaon en particulier remonte à six décennies lorsque j’ai commencé à rendre visite à mes grands-parents qui vivaient à Berinag quand j’étais jeune. Les montagnes avaient gravé une impression indélébile sur mon jeune esprit.

Et puis, en 2002, mon rendez-vous avec le hameau pittoresque et pittoresque de Satoli a pris racine lorsque le président indien de l’époque, le Dr Abdul Kalam, a inauguré une camionnette mobile transportant des appareils à rayons X et à ultrasons, un laboratoire et une pharmacie tout en un pour la communauté du village. . Par la suite, mon engagement avec AAROHI, une ONG travaillant dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’éducation, des moyens de subsistance et de l’autonomisation des femmes, m’a permis de rester profondément connectée à cette région.

Le pouvoir du peuple peut littéralement déplacer des montagnes. Espérons que le mouvement contre l’exploitation sans scrupules de nos ressources naturelles gagne du terrain.

(Dr. Col. CS Pant, Président, AAROHI, une ONG basée à Satoli, Nainital, Uttarakhand est un pionnier dans le domaine de la détection précoce du cancer du sein et une autorité dans le domaine de la mammographie. Il a conçu, conçu et développé Uttaranchal Mobile Clinique et projet de recherche, un modèle unique de soins de santé à la pointe de la technologie pour les pauvres et nécessiteux des régions reculées de l’Uttarakhand.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.