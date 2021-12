Manifestations scientifiques contre le projet de ferme de poulpes aux îles Canaries : « Ce sont des êtres sensibles »

26/12/2021 à 10h05 CET

Les scientifiques et les écologistes ont lancé une Croisade contre la première ferme commerciale de poulpes au monde, qu’une entreprise espagnole ouvrira en 2022 à Gran Canaria, dans le but de produire 3 000 millions de tonnes par an. L’annonce a suscité un mélange de consternation et indignation parmi les scientifiques, qui prétendent que les poulpes sont des animaux extrêmement intelligents et sensibles, capables de ressentir de la douleur et des émotions humainesPar conséquent, à son avis, ils ne devraient en aucun cas être commercialisés en tant qu’aliments. Les projets de l’entreprise ont été dénoncés par un groupe international de chercheurs comme « éthiquement et écologiquement injustifiés ».

Tous les tests effectués sur des spécimens de cette espèce surprenante ont réussi à fasciner les scientifiques. Les poulpes sont conscients d’eux-mêmes, capables de résoudre des problèmes complexes, d’apprendre de leurs erreurs, de jouer juste pour le plaisir, de développer des stratégies de chasse, d’avoir une excellente mémoire, d’avoir d’énormes capacités d’apprentissage et des traits de personnalité stables.. Certains spécimens sont espiègles, d’autres calmes, certains joyeux, certains grincheux, beaucoup sont timides, la plupart sont solitaires et tous sont très curieux (signe d’intelligence).

Stacey Tonkin fait partie d’une équipe de cinq directeurs de l’Aquarium de Bristol, en Angleterre, et dit qu’en regardant simplement une pieuvre dans les yeux, on peut voir sa grande intelligence.

Il y a eu des spécimens qui ont appris par eux-mêmes à éteindre les lumières dans une pièce en jetant de l’eau ; d’autres qui sont capables de voler les nasses des pêcheurs, et certains qui ont réussi à retourner à la mer après s’être échappés d’un aquarium par un tuyau de drainage sans que leurs gardiens s’en aperçoivent.

Les poulpes se reconnaissent dans le miroir

Sont capables de marcher sur deux jambes, à la fois sur terre et au fond de la mer ; à partir de dévisser les bocaux (de l’intérieur et de l’extérieur) ; à partir de démontage du système de filtration d’un aquarium; à partir de matériel de transport pour construire des abris; à partir de tendre une embuscade à leur proie; à partir de jeter des objets comme s’ils étaient des projectiles contre leurs prédateurs ; à partir de naviguer sans se perdre dans des labyrinthes complexes, et de se reconnaître dans un miroir.

Par conséquent, les scientifiques ont passé des années à exiger qu’ils soient légalement reconnus comme « êtres sensibles& rdquor;, une circonstance qui est sur le point de devenir une réalité en Grande-Bretagne, où un amendement à l’Animal Welfare Bill sera voté prochainement.

Les politiciens britanniques assistent ainsi à une affirmation d’une équipe d’experts qui a examiné plus de 300 études scientifiques et conclu que les pieuvres, en effet, sont « des êtres sensibles & rdquor; et qu’il existe « des preuves scientifiques solides & rdquor; de quoi peut éprouver du plaisir, des sentiments complexes : excitation, joie, douleur, angoisse, dépression & mldr;

Les experts soupçonnent (ils n’ont pas encore été en mesure de le prouver de manière fiable) que rêve de poulpesParce que pendant qu’ils dorment, ils expérimentent différents états, un analogue au REM des humains, et ils changent de couleur, comme s’ils réagissaient à une sorte de rêverie.

Les chercheurs qui s’opposent au projet sont « convaincus & rdquor ; de quoi élever des poulpes à haut bien-être est « impossible & rdquor ; et ils encouragent le gouvernement britannique à envisager la possibilité « d’interdire les poulpes d’élevage importés & rdquor ;.

Pendant, le nombre de poulpes dans la nature diminue considérablement et les prix montent. Il est estimé que 350 000 tonnes de poulpes sont pêchées chaque année, dix fois plus qu’il y a 60 ans.

Une ferme intérieure

Les plaintes des scientifiques et des écologistes sont désormais dirigées contre le plan Nueva Pescanova, qui ouvrira dans quelques mois une ferme commerciale de poulpes à l’intérieur des terres, près du port de Las Palmas de Gran Canaria.

L’entreprise se défend des critiques en assurant qu’avec son usine elle empêchera la capture de tant de poulpes sauvages. Mais cet argument ne convainc pas les défenseurs de cette espèce unique, qui continuent de prétendre connaître des aspects tels que la taille des réservoirs, quelle nourriture leur sera donnée ou comment ils seront tués.

Le groupe qui mène la campagne contre la ferme de poulpes s’appelle Compassion in World Farming (CIWF) et a écrit aux gouvernements de plusieurs pays, dont l’Espagne, pour les exhorter à interdire ce type d’installations.

« Ce sont des animaux incroyables. Ce sont des solitaires et très intelligents. Alors les mettre dans des réservoirs stériles sans stimulation cognitive est mauvais pour eux& rdquor;, souligne Elena Lara, directrice de recherche CIWF.

Les scientifiques encouragent tout le monde à voir le documentaire oscarisé en 2021, intitulé « Mon professeur de poulpe », intitulé en Espagne « Ce que la pieuvre m’a appris », pour comprendre à quoi ressemblent vraiment ces animaux. L’enregistrement raconte à la première personne l’amitié inhabituelle qu’une femelle pieuvre et le plongeur sud-africain Craig Foster ont entretenue pendant près d’un an, et l’impact que cette relation a eu sur lui.

Maîtres dans l’art du camouflage

Le documentaire, tourné dans les forêts de varech de la pointe sud de l’Afrique, révèle certains des ‘Super-pouvoirs‘des pieuvres, telles que leur très grande capacité d’apprentissage, leur curiosité et leur maîtrise de l’art du camouflage.

Les membres du CIWF regrettent que les lois de l’Union européenne (UE) qui font référence au bien-être des animaux de ferme ne s’appliquent qu’aux vertébrés, créatures dotées d’une colonne vertébrale, excluant ainsi les poulpes et autres céphalopodes. De plus, selon ce groupe, il n’existe actuellement aucune méthode scientifiquement validée pour sa « manipulation sans cruauté & rdquor ;.

« Nous avons l’exemple d’un organisme qui a évolué pour avoir une intelligence comparable à la nôtre. Leurs capacités de résolution de problèmes, leur caractère ludique et leur curiosité sont très similaires à ceux des humains. C’est potentiellement ce à quoi cela ressemblerait si nous rencontrions un jour un extraterrestre intelligent d’une autre planète. Ce sont des êtres extrêmement complexes& rdquor;, souligne Jakob Vinther de l’Université de Bristol.

Parmi les arguments de la CIWF contre l’usine de Nueva Pescanova, il y a pourrait augmenter la pression sur les populations de poissons sauvagescar les poulpes sont carnivores et ont besoin de manger deux à trois fois leur propre poids en nourriture pour survivre. « Le poulpe d’élevage pourrait se nourrir de produits de la pêche provenant de populations déjà surexploitées », préviennent les scientifiques.

Le Dr Lara s’inquiète du fait que les consommateurs qui veulent faire ce qu’il faut peuvent penser que manger du poulpe en plein air est meilleur que de la pieuvre sauvage. « Ce n’est pas plus éthique du tout : l’animal va souffrir toute sa vie & rdquor ;, regrette-t-il. Cela signifiera « seulement que les consommateurs aisés paieront plus cher une pieuvre sauvage de plus en plus rare& rdquor; ajoute Jennifer Jacquet de l’Université de New York.

Capable de reconnaître les gens

Parmi les aspects les plus surprenants des poulpes, en plus de ceux déjà mentionnés ci-dessus, se trouvent ils ont trois cœurs, du sang bleu, neuf cerveaux (ou un cerveau multiple), huit bras capables de « penser & rdquor ; par eux-mêmes indépendamment et deux mille ventouses avec lesquelles ils peuvent sentir, sentir, goûter et utiliser des outils. Ils changent de forme et de couleur à volonté.

Plus : pieuvres sont capables de reconnaître les gens (Un spécimen d’un aquarium néo-zélandais « n’aimait pas » un membre du personnel et lui jetait de l’eau dans la nuque à chaque fois qu’il le voyait). Ils jouent avec leurs congénères, avec des spécimens d’autres espèces, et même avec des objets tels que des jarres ou des pierres. Et ils peuvent transformer la forme de votre corps presque sans limite, par exemple, pour passer à travers un trou de la taille de votre globe oculaire.

Les partisans de la ferme de poulpes prétendent qu’il a été démontré que aussi les porcs, par exemple, sont intelligents, malgré quoi des millions de spécimens sont encore tués chaque année pour fabriquer des produits destinés à la consommation humaine. Alors ils se demandent : quelle est la différence entre un cochon d’élevage industriel et un poulpe d’élevage industriel ?

La réponse des écologistes est que la sensibilité de nombreux animaux de ferme, tels que les porcs, n’était pas connue lorsque les systèmes intensifs ont été établis, et ils soutiennent que les erreurs du passé ne devraient pas être répétées. Aussi, contrairement à d’autres espèces, « Interdire l’élevage de poulpes ne laisserait pas les humains sans assez à manger& rdquor;, souligne Jacquet.

