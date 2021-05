Manifestations violentes à Midtown Manhattan alors que des manifestants pro-palestiniens attaquent des juifs ⋆ .

Une personne brûlée alors que des feux d’artifice sont lancés d’une voiture par des musulmans dans le quartier fortement juif du diamant, avec des manifestants anti-israéliens criant «F * cking sionists»; Des convives juifs ont été attaqués dans un autre restaurant.

TimesofIsraël pro-palestiniens activistes, qui faisaient partie d’un convoi de véhicules, ont lancé des jurons antisémites sur les spectateurs juifs et lancé des engins incendiaires sur la police et les Juifs qui se sont rassemblés dans la région. Des images de la violence se sont déroulées sur les réseaux sociaux alors que des manifestants pro-palestiniens criaient «F * ck you Jewish».

Des vidéos supplémentaires circulant sur les réseaux sociaux montrent d’autres altercations physiques de manifestants pro-palestiniens à New York jeudi.



Selon l’Anti-Defamation League, il y a eu une augmentation de l’antisémitisme aux États-Unis à la fois en ligne et sur le terrain pendant le conflit, qui a vu de grandes manifestations pro-palestiniennes à travers le pays. Jeudi, l’ADL a recensé 193 incidents antisémites dans la semaine depuis le début du conflit, contre 131 la semaine précédente.

Voici à quoi ressemble «soutenir les droits de l’homme» pour @RashidaTlaib @Ilhan et @AOC pic.twitter.com/H2NOULzhAN – Dov Hikind (@HikindDov) 20 mai 2021

Le combat à New York a eu lieu à peu près au même moment qu’une manifestation pro-israélienne jeudi à New York qui a également attiré des contre-manifestants pro-palestiniens. Elle a eu lieu dans le Diamond District, une rue du centre de Manhattan avec de nombreuses entreprises juives. Dans deux vidéos publiées sur Twitter jeudi, un groupe d’hommes portant les couleurs du drapeau palestinien peut être vu crier «f-king sioniste» et des jurons similaires tout en tenant un drapeau palestinien. Au début de l’une des vidéos, quelqu’un semble allongé sur le sol.

#MerciObama pour le dôme de fer. Merci à l’équipe pour ce pic.twitter.com/8faFa6oRut – Daniel Rubin (@DanielYRubin) 20 mai 2021

Des altercations avec les manifestants pro-palestiniens ont été observées dans plusieurs endroits de la ville, y compris une foule attaquant des convives dans un restaurant.

Ce ne sont pas des partisans du terrorisme palestinien. Ce sont de vrais terroristes dans les rues de New York. Attaquer les convives pour une raison. Ils sont juifs. pic.twitter.com/mVrhIh8mCc – Avi Kaner (@AviKaner) 21 mai 2021

Les manifestants pro-palestiniens brûlent le drapeau israélien et crient “Israël va en enfer” et “Révolution Intifada” alors qu’ils manifestent à New York.

Devant le consulat israélien, violents partisans pro-Hamas.

PARIS