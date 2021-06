Manifeste du travail : Des sommes record à donner au vélo et aux emplois verts

in

L

La nouvelle révision de la politique d’abour considérera des “sommes record” pour le cyclisme et les emplois verts en écho aux plans de Sadiq Khan pour Londres, a déclaré aujourd’hui la nouvelle présidente du parti, Anneliese Dodds.

S’adressant au Standard avant le lancement par Sir Keir Starmer de sa feuille de route pour le manifeste 2024, elle a rendu hommage aux idées «pratiques» et gagnantes du maire de Londres.

“Sadiq montre exactement comment nous pouvons exploiter les défis de la crise climatique et les transformer en opportunités”, a-t-elle déclaré. « Rendre les collectivités de meilleurs endroits où vivre, travailler et jouer, et soutenir l’emploi. »

Mme Dodds et Sir Keir se rendaient à Airbus à Bristol pour présenter leur projet d’élaboration de politiques Stronger Together basé sur six thèmes qui, selon eux, seront essentiels aux prochaines élections générales, y compris l’environnement.

“La feuille de route sera axée sur des politiques pratiques – tout comme celles que Sadiq a mises en place à Londres”, a-t-elle déclaré. « Il a investi des sommes record dans la marche, le vélo et les transports publics, et a travaillé avec des entreprises et d’autres organisations pour soutenir de nouveaux emplois verts.

LIRE LA SUITE

« Et il a soutenu des projets passionnants pour améliorer les espaces verts dans chaque arrondissement. »

Les travaillistes «relèveraient les défis de la crise climatique, ne les esquiveraient pas comme les conservateurs», a-t-elle affirmé.

Le projet de feuille de route est conçu pour donner aux électeurs une idée plus claire de ce que le parti représente, après des résultats électoraux décevants en dehors de Londres en mai

Sir Keir s’est engagé à « exploiter l’esprit » manifesté par le peuple britannique pendant la pandémie de Covid-19.

« Lorsque la pandémie a frappé, la Grande-Bretagne était trop divisée », a-t-il déclaré. «Nous étions trop fracturés en tant que pays après une décennie de conservateurs. Cela signifiait que nous n’étions pas aussi bien préparés que nous aurions pu l’être, alors la pandémie nous a frappés plus durement.

“Mais la façon dont les Britanniques ont répondu a montré que nous pouvons réaliser des choses incroyables lorsque nous nous réunissons.”