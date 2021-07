‘Manifeste’ Saison 4 ? Cela pourrait arriver, grâce aux fans passionnés de la série • .

La plupart d’entre nous, lorsqu’une émission de télévision que nous aimons vraiment est annulée, boudons peut-être un peu. Ou peut-être écrivez un tweet de reproche. Déplorez l’injustice de la vie. Peut-être acheter le coffret DVD et revivre les souvenirs – ou attendre qu’il arrive sur Netflix, au moins. Et puis il y a des fans comme ceux du drame NBC annulé de trois saisons Manifest. Un groupe chaleureux de loyalistes inconditionnels qui se sont organisés sur plusieurs plateformes de médias sociaux (sous l’impulsion de Manifester-in-chef, créateur de la série Jeff Rake), et qui ont monté une campagne tous azimuts pour provoquer d’une manière ou d’une autre une saison manifeste 4.

Ce qui est si extraordinaire dans cette histoire, c’est qu’ils sont peut-être sur le point de réussir. Des rumeurs ont circulé mardi selon lesquelles Warner Bros. réexaminait la possibilité de ramener l’émission sur NBC. Et que Netflix est également dans le mélange. Mais voici la chose. Même si cela ne se déroule finalement pas, la deuxième vie dont la série a bénéficié après l’annulation a vraiment été quelque chose à voir.

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Manifeste Saison 4

Voici juste un exemple. Vous savez que vous avez construit toute une communauté de fans lorsqu’ils organisent des avions en papier, pour crier à haute voix, à envoyer au bâtiment NBC au 30 Rock à New York. Ainsi qu’au siège de Netflix en Californie.

✈️ TÂCHE JOURNALIÈRE #SAVEMANIFEST 3⃣ : Envoyez des avions en papier avec #SaveManifest à Warner Bros TV, NBC et Netflix. Autant que vous pouvez! Nous devons faire entendre nos voix ! Adresse WBTV :

4000 Warner Blvd, Burbank, Californie 91522 pic.twitter.com/XAK2O5Uvoh – Enregistrer le manifeste (@SaveManifest) 20 juillet 2021

Thématiquement, c’est certainement un peu approprié de sensibilisation. Le spectacle est construit autour d’un vol de passagers qui arrivent à destination, pour se rendre compte qu’ils ont «débarqué» cinq ans et demi dans le futur. NBC a annulé l’émission à la fin de la saison 3, laissant une tonne de questions toujours en suspens. Mais la centralité du mystérieux vol 828 dans le récit de la série montre clairement pourquoi les fans intensifient maintenant leur plaidoyer pour sauver la série en lançant… un projet d’avion en papier.

Netflix, quant à lui, est une destination idéale pour ces avions en papier. Car l’émission l’a tout simplement écrasé le mois dernier sur le streamer. C’est pourquoi les fans espèrent que le streamer s’intensifiera et réalisera son souhait, au minimum, d’une saison manifeste 4. Quelque chose que des chiffres comme ceux-ci justifient vraisemblablement:

Le public sur @netflix a passé plus de 2,5 milliards de minutes de visionnage avec des passagers à bord d’un vol mystérieux. ✈️ #Manifest avec @melissaroxburgh, @JoshDallas, @JR8Ramirez et @Misspkc prend la première place de notre nouveau classement de streaming ! Obtenez notre liste : https://t.co/m7vO9AInlr pic.twitter.com/tiO4sBYmDe – Nielsen (@nielsen) 15 juillet 2021

Avant de continuer à parler des fans, cependant, nous devons nous arrêter et dire un mot sur Rake. Souvent, pour ceux d’entre nous dans le pays de la télévision qui ont le luxe de s’asseoir et de consommer tout ce contenu, les créateurs d’émissions sont un peu comme les paperboys de l’entreprise. Ils passent devant notre maison à vélo, et tout comme ces enfants dans le monde antique qui jetaient des journaux en colportant, les créateurs nous lancent en quelque sorte leur spectacle. Il atterrit là où il atterrit. L’enfant était payé, que vous lisiez la chose ou que vous l’utilisiez pour tapisser une cage à oiseaux. Pendant ce temps, ils roulent.

Campagne #SaveManifest

Pour continuer cette métaphore, vous avez l’impression, après avoir regardé l’engagement des fans de Rake et les efforts pour sauver la série, qu’il – en tant que paperboy métaphorique, au lieu d’un créateur de série – aurait été un peu plus pratique. Rake aurait frappé à ta porte, le journal enroulé sous son bras. Peut-être une boîte de chocolats d’autre part. Il nettoyait votre maison pendant que vous lisiez le journal, puis organisait une fête lorsque vous aviez terminé. Ensuite, vous êtes conduit pendant que vous faites les courses dont vous devez vous occuper.

Tout cela pour dire que l’engagement profond des fans et l’engagement de Rake vont de pair. Au cours des dernières semaines, alors que l’émission grimpait dans le classement des 10 meilleures émissions de télévision de Netflix, Rake a organisé des soirées de surveillance Manifest. J’ai attrapé au moins une “chasse au trésor” qu’il a hébergée sur Twitter. Il a répondu aux questions des fans. Anecdotes partagées en coulisses. Et en général, les fans ont l’impression qu’ils ne sont pas seulement des fans, mais qu’ils font partie d’une communauté. Ouvrez simplement votre application Twitter et vous verrez ce que nous voulons dire. Dans la zone de recherche, tapez « Manifest » et une longue liste de noms de compte s’affichera, avec des variantes de « Save Manifest », « Reshop Manifest » ou des comptes de fans professant leur amour pour tel ou tel personnage de Manifest dans leur poignée de compte.

Manifestants, rejoignez l’équipe @SaveManifest pour dire #ThankYouJeff ! ️ pic.twitter.com/tM3sd3YA20 – Enregistrer le manifeste (@SaveManifest) 21 juillet 2021

Ce qui est incroyable, c’est à quel point cette chose est populaire et à quelle vitesse elle se propage. Conclusion : les fans de Manifest sont peut-être sur le point de découvrir qu’ils possèdent un pouvoir qu’ils ne savaient pas qu’ils possédaient : la capacité de ramener quelque chose d’entre les morts, par pure force de volonté.

Selon notre publication sœur Deadline, NBC envisage de renouveler éventuellement l’émission. Netflix serait également en train de parler tranquillement à Warner Bros., à propos d’une saison 4 manifeste sur le streamer.

En bout de ligne

Encore une fois, ce n’est pas encore près d’un accord conclu. Mais si cela se produit, ce sera en partie le fruit de la chance. Certains changements d’horaire imprévus chez NBC ont créé des lacunes en termes de calendrier et de budget de NBC. Et, aussi, le fait qu’il s’agisse d’une émission du Top 10 de Netflix depuis plus d’un mois (Manifeste est actuellement n ° 3 au moment où je tape ceci), explique pourquoi Netflix se sent obligé de voir si quelque chose peut être résolu ici.

Alors voilà. Les fans de cette émission semblent plus proches que jamais, vous pardonnerez le jeu de mots, manifestant une nouvelle saison en existence.

Cher @netflix,

Nous avons besoin d’une conclusion pour #Manifester afin que nous puissions dormir la nuit. Sincèrement,

Vos voisins d’à côté (KTLA) #SaveManifest @JoshDallas @melissaroxburgh @Misspkc @jeff_rake @JR8Ramirez pic.twitter.com/CLWdhWIFd1 – KTLA Entertainment (@ktlaENT) 19 juillet 2021

Meilleure offre du jour L’enceinte Bluetooth portable la plus vendue d’Amazon est tombée au prix le plus bas de 2021 ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 22,09 $ Vous économisez : 12,90 $ (37%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission