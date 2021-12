Manifeste Tasty Soul Jazz de l’organiste Reuben Wilson

Sorti en 1970, Blue Mode est le troisième album de Reuben Wilson pour Note bleue, suite à deux offres précédentes pour le légendaire label de jazz fondé en 1939 : On Broadway de 1968 et Love Bug l’année suivante. Il a rejoint la société pendant une phase de transition alors qu’elle se réajustait à la vie après que son co-fondateur d’origine, l’émigré juif allemand Alfred Lion, ait pris sa retraite et vendu le label à Liberty Records. Wilson était l’une des nombreuses nouvelles signatures de Blue Note (avec son collègue organiste Lonnie Smith) qui a montré que la compagnie s’éloignait du hard bop vers une destination plus funky et plus émouvante.

Écoutez le mode bleu sur Apple Music et Spotify.

Originaire de Mounds, une petite ville de l’Oklahoma, Wilson (né le 9 avril 1935 et âgé de 84 ans au moment de la rédaction) a déménagé à Pasadena, en Californie, à l’âge de cinq ans, et a commencé à jouer du piano quatre ans plus tard. . Adolescent, il a été quelque peu distrait par un intérêt pour la boxe mais, en 1962, il a commencé à jouer de l’orgue et a commencé à se produire à Los Angeles et dans ses environs. Bien que moins flamboyant dans le style que le musicien pionnier de Blue Note Jimmy Smith, qui a aidé à établir l’orgue Hammond comme un instrument de jazz crédible, Wilson était un diplômé de l’école de soul jazz et un naturel complet lorsqu’il s’agissait de servir des grooves savoureux et cliquables avec les doigts.

Du mijotage au point d’ébullition

Blue Mode a été enregistré le vendredi 12 décembre 1969 et conçu par Rudy Van Gelder dans son studio d’enregistrement de renommée mondiale situé au 445 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey (le lieu de la majorité des sessions d’enregistrement Blue Note dans les années 60). Wilson, qui jouait également des lignes de basse à l’aide des pédales de son orgue Hammond B3, était accompagné du saxophoniste John Manning, du guitariste Melvin Sparks et du batteur de Detroit Tommy Derrick (qui figurait auparavant sur l’album On Broadway).

L’ouverture de Blue Mode, le « Bambu » écrit par Melvin Sparks, est une tranche de soul jazz entraînante mettant en vedette un thème caractérisé par des rythmes jabbing, semblables au code Morse. Manning prend le premier solo, suivi de Sparks – le musicien texan impressionne vraiment avec ses lignes de guitare vrombissantes – puis Wilson, dont le solo commence comme un doux frémissement avant d’atteindre le point d’ébullition.

Suit une reprise fidèle du grand succès soul Stax d’Eddie Floyd de 1966, « Knock On Wood », sur laquelle Wilson joue la mélodie principale du morceau, contrepointée par de courtes phrases de réponse du saxophone de Manning.

Saxophone ténor exploratoire

« Bus Ride » est une mélodie de Wilson qui ramène le tempo de quelques crans à un groove décontracté et ondulant, tandis que « Orange Peel », un autre original de l’organiste, est sans doute la coupe exceptionnelle de Blue Mode. Propulsé par la grosse ligne de basse d’orgue de Wilson, il est plus urgent que « Bus Ride » et présente un long solo de saxophone ténor exploratoire de John Manning.

Vient ensuite une reconfiguration soul jazz du hit Motown d’Edwin Starr en 1969, « Twenty-Five Miles », qui est rendu comme un groove solide mais fluide sur lequel Wilson et Manning se disputent dans une section médiane combative. Mais c’est le solo de manche nerveux de Melvin Spark qui attire vraiment l’oreille sur ce numéro qui tape des orteils.

La chanson titre de Blue Mode, écrite par Wilson, clôt l’album. Un morceau moelleux imprégné du lexique du blues, il se distingue par un groove serré dans la poche. Il y a des solos puissants de Wilson, Sparks et Manning, tandis que le batteur Derrick maintient la piste en mouvement avec un backbeat chargé mais discret.

Quelque chose d’uniquement différent

Blue Mode est sorti en 1970, avec une couverture accrocheuse dessinée par le célèbre artiste allemand de la contre-culture Mati Klarwein, qui vivait alors à New York et dont les peintures sont apparues sur deux autres albums célèbres cette année-là, Bitches Brew (Miles Davis) et Abraxas (Santana).

Mais c’est la musique qui capte vraiment l’imagination. Blue Mode trouve Reuben Wilson démontrant qu’en tant que maestro de l’orgue Hammond dans un contexte de jazz, il offrait quelque chose d’uniquement différent de Jimmy Smith et Jimmy McGriff.

Wilson a fait deux autres albums pour Blue Note avant de voyager vers une succession de différents labels. Plus tard, dans les années 90, il a été soutenu par la scène acid jazz influente du Royaume-Uni, ce qui a contribué à stimuler un nouvel intérêt pour sa musique et a conduit à la toute première réédition CD de Blue Mode, en 1997.

Maintenant, ce manifeste de soul jazz très apprécié est de retour sur vinyle grâce à la série de réédition Blue Grooves de Blue Note, organisée par le président du label Don Was et Cem Kurosman. L’album n’a pas pris une ride.

Blue Mode a été réédité sur vinyle 180g dans le cadre de la série de réédition Blue Grooves de Blue Note. Achetez-le ici.