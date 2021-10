Manifester avec une chanson d’Ariana Grande !!

C’est correct, il est possible de manifester quelque chose de grand avec l’une des chansons d’Ariana Grande, et nous allons vous le dire, donc si vous croyez à la loi de l’attraction et que si vous pensez positif vous attirez des choses positives ou vice versa nous sommes va tout vous apprendre sur cette chanson d’Ariana Grande.

Ce n’est rien de plus que de penser à des choses positives, eh bien le dicton ou cette phrase dit que si vous pensez beaucoup à cela vous allez tomber alors clairement vous allez tomber, eh bien c’est quelque chose comme ça, si vous pensez que quelque chose très bien, cela va arriver, cela va juste vous arriver, et si vous pensez que toutes les choses négatives vont vous arriver ou que la peur peut vous envahir alors cela va aussi arriver, rappelez-vous bien de ce que nous vivons au jour le jour n’est que le produit de nos pensées et de nos désirs profonds.

Ainsi, la chanson d’Ariana Grande intitulée 7 Rings, est une chanson dans laquelle vous pourrez attirer toutes les bonnes choses, tout comme le dit la chanson, « Je le veux, je l’ai ». Donc, en gros, si vous considérez que tout ce que vous pouvez vouloir, vous pouvez avoir cette chanson, c’est merveilleux de pouvoir attirer ce que vous voulez tant.

Nous vous recommandons d’écouter cette chanson au moins une fois par jour et pas seulement cela, mais vous y croyez vraiment, et nous sommes sûrs que vos pensées ainsi que l’alignement des paroles d’Ariana Grande feront des miracles dans votre vie.

Non bien sûr, nous devons remercier Ariana Grande d’avoir fait ce petit bijou d’une chanson merci beaucoup !!!!