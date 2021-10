La version de couverture mettant en vedette Yohani est devenue virale sur Instagram Reels et les plateformes de streaming. (Twitter/Yohani)

La sensation de chant sri-lankaise Yohani, qui est devenue célèbre en Inde avec son viral « Manike Mage Hithe » (In My Heart) plus tôt cette année, fera ses débuts à Bollywood avec une version hindi de la chanson dans Thank God, le critique de cinéma Taran Adarsh ​​a révélé.

La version hindi de la chanson, une chanson cinghalaise chantée à l’origine par Satheeshan, sera composée par Tanishk Bagchi. Rashmi Virag a été chargé d’écrire les paroles de la chanson. Réalisé par Indra Kumar de Dhamaal et Total Dhamaal, Thank God mettra en vedette Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh.

La version actuelle de ‘Manike Mage Hithe’ est elle-même une reprise de l’original de Satheeshan, sorti en 2020. Produite par Chamath Sangeeth avec des paroles écrites par le rappeur Dulan ARX, la chanson raconte l’histoire d’une belle fille dans un village rural de Sri Lanka. Le chanteur est éperdument amoureux d’elle et l’implore de ne pas l’écarter.

La version de couverture mettant en vedette Yohani est devenue virale sur Instagram Reels et les plateformes de streaming. Il a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube, tout en atteignant le numéro 1 du Top 100 d’iTunes au Sri Lanka, en Inde et aux Maldives. La chanson a également figuré dans le Top 50 viral sur Spotify India et Spotify Global.

Le producteur Yashraj Mukhate a repris la chanson, tandis que plusieurs YouTubers ont également tenté de créer leur propre interprétation pour toucher un public plus large.

Anas Shajahan, basé au Kerala, a mis en ligne une version tamoule de « Manike Mage Hithe » sur YouTube, après quoi Sangeeth l’a contacté pour une collaboration. Cette collaboration a abouti à des versions officielles en malayalam et en tamoul de la chanson, toutes deux mettant en vedette Yohani.

Yohani a également fait une apparition sur Bigg Boss 15 avec Salman Khan où elle a fait chanter la superstar de Bollywood sur la chanson. La vidéo mettant en vedette Salman chantant « Manike Mage Hithe » avec Yohani est également devenue virale.

