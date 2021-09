Manike Mage Hithe : La chanson virale qui pourrait ouvrir la voie à de futures collaborations musicales Sri Lanka-Inde

in

De temps en temps, il arrive une chanson qui brise la barrière de la langue et, grâce à la prolifération de YouTube et d’Internet, devient virale. La chanson sri lankaise « Manike Mage Hithe » correspond parfaitement à cette description « virale », le numéro devenant omniprésent sur les réseaux sociaux. Des influenceurs sociaux aux icônes de Bollywood, tout le monde a sauté dans le train « Manike Mage Hithe » avec des bobines mettant en vedette la chanson.

La version actuelle de la chanson cinghalaise, chantée par Yohani et Satheeshan, est sortie en mai 2021. Les chanteurs-rappeurs sont devenus des sensations du jour au lendemain, non seulement dans leur pays natal, mais aussi en Inde.

Cependant, peu de gens savent que la chanson est sortie à l’origine au Sri Lanka en juillet 2020 en tant que single. Il a été produit par Chamath Sangeetha et chanté par Satheeshan et le rappeur Dulan ARX, également le parolier.

Parlant de la chanson originale, Sangeeth a déclaré à The Indian Express que Satheeshan lui avait demandé l’année dernière de produire une chanson. Quand il est revenu vers lui après cinq mois, Sangeeth a dit qu’il n’aimait pas la chanson, le producteur lui-même n’aimait pas la chanson qu’il avait produite et a pris une semaine pour changer radicalement la musique. Sangeeth a fait la nouvelle chanson pour qu’elle corresponde à la voix de Satheeshan.

Le producteur sri-lankais a déclaré que Dulan ARX avait écrit les paroles et avait également été invité à ajouter une section rap pour le rendre créatif.

Sangeeth a déclaré que la chanson parle d’une belle fille dans un village rural du Sri Lanka. Le garçon qui chante la chanson est amoureux d’elle et l’implore de ne pas l’ignorer.

Le clip a été réalisé par Hasith Aryan et mettait en vedette Kasun Tharaka, Madushi Soysa et Ruwan Priyadarshana. Sangeeth a ajouté qu’ils pensaient que la chanson serait un succès et a encordé aryen pour la vidéo.

La couverture virale

Un an après la sortie de la chanson originale, Sangeeth a engagé le chanteur-rappeur Yohani pour une reprise en duo.

Sangeeth a déclaré à The Indian Express qu’ils avaient collaboré avec Yohani pendant le verrouillage. La couverture a été faite de manière simple avec tout ce qui était à leur disposition.

Depuis la sortie de la couverture de ‘Manike Mage Hithe’, il est devenu l’un des morceaux Instagram Reels les plus populaires en Inde. Il est également devenu populaire sur les plateformes de streaming et a franchi les 100 millions de vues sur YouTube. Aux Maldives, au Sri Lanka et en Inde, la chanson a atteint le numéro 1 dans le top 100 d’iTunes et le top 50 viral dans Spotify Global et Spotify India.

Sangeeth a admis qu’il n’avait pas imaginé que cette version deviendrait une telle sensation. ‘Manike Mage Hithe’ est la première chanson à devenir un succès viral en dehors du Sri Lanka.

Il a ajouté qu’il avait toujours l’impression que c’était un rêve.

couvertures indiennes

Le producteur de musique Yashraj Mukhate a déjà repris la chanson en Inde. Plusieurs artistes de YouTube ont également tenté de recréer la chanson en langues indiennes pour un public plus large.

Anas Shajahan du Kerala, qui a repris la chanson, a déclaré à The Indian Express qu’il pensait qu’une reprise permettrait à la chanson d’atteindre un public plus large dès qu’elle l’aurait entendue sur Instagram.

Après avoir mis en ligne sa version tamoule sur YouTube, Sangeeth l’a contacté et a exprimé le désir de collaborer et de créer une version officielle avec Yohani.

Anas a réécrit la chanson en malayalam. Il a dû enseigner à Yohani les mots malayalam et tamoul car elle ne connaissait pas les langues.

Bien que les significations en tamoul et en malayalam soient différentes de l’original cinghalais, Anas a déclaré qu’il comprenait le thème et réécrivait les paroles sur cette base. Les versions malayalam et tamoul sont officiellement sorties le 26 juillet.

Sangeeth a déclaré que la version avec Anas et Yohani avait été un grand succès. Il a ajouté que la page de Yohani a reçu plusieurs commentaires pour une version tamoule, ce qui l’a incité à inviter Anas pour la version officielle en tamoul.

Il y a eu plusieurs autres versions qui sont également devenues virales. Alors que certains artistes ont directement traduit la chanson du cinghalais dans les langues régionales, d’autres lui ont donné leur propre tournure et leur propre sens.

Muzistar, un chanteur-rappeur basé à Pune, a sorti la version hindi en juillet. Il a dit à The Indian Express que les paroles étaient la partie la plus difficile, lui prenant deux jours pour les écrire. Il a conservé les parties de Yohani, remplaçant la partie masculine par sa propre écriture.

Alors que YouTube a depuis supprimé la version de Muzistar, sa version est déjà devenue célèbre, même la mégastar Amitabh Bachchan la partage. Muzistar a déclaré avoir versé des larmes de joie lorsqu’il a découvert que Bachchan avait partagé sa version.

Parlant des nombreuses versions indiennes, Sangeeth a déclaré qu’il se sentait heureux et honoré que la chanson ait été refaite dans toutes ces langues. Il a dit qu’il avait entendu dire qu’il y avait 75 versions de la chanson.

Sangeeth a également déclaré qu’aucune des autres versions n’était reconnue à l’exception du remake officiel tamoul/malayalam.

La plupart des utilisateurs de médias sociaux ont admis ne pas comprendre la langue ou le sens de la chanson, mais y étaient toujours accros.

Le chanteur-compositeur Amrit Ramnath, basé à Chennai, a déclaré que la simplicité de la chanson l’attirait le plus. Il a dit que la chanson était accrocheuse et accessible, et c’est pourquoi elle a si bien fonctionné même si elle n’est pas dans une langue communément connue.

Ramath croyait que la beauté de la musique accessible de la chanson était qu’elle transcendait la culture et la langue. Il a déclaré que la chanson aurait été un succès même si elle avait été faite dans une langue encore moins connue simplement en raison de sa structure mélodique et de sa valeur de rappel.

Plus de collaborations

Avec ‘Manike Mage Hithe’ qui connaît un tel succès en Inde, la question évidente est de savoir si cela ouvrirait la voie à davantage de collaborations entre les artistes sri-lankais et indiens.

Sangeeth a déclaré qu’il penserait certainement que les artistes des pays auraient plus de collaborations futures car l’Inde était un voisin et un pays ami. Les artistes sri lankais ont également travaillé avec leurs homologues indiens. Il a ajouté que ‘Manike Mage Hithe’ a créé un environnement idéal pour que les artistes collaborent à nouveau et il pense que les fans indiens ont seulement commencé à aimer les chansons cinghalaises.

Il a également révélé des plans pour une version officielle en hindi, ajoutant que des discussions étaient en cours. Sangeeth a également confirmé que Yohani n’avait collaboré sur aucune version avec quiconque sauf Anas et Satheeshan.

Sangeeth a également déclaré que “Manike Mage Hithe” avait créé plus de moyens pour mettre en valeur ses talents. Il a collaboré avec des artistes indiens tels que Hariharan, Salman Ali, Pragathi Guru Prasad et les mélomanes indiens pourraient s’attendre à d’autres collaborations futures.

