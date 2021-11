Manipal Hospitals dévoile son nouveau logo et annonce le rebranding de leurs nouveaux établissements de santé

Avec le changement de marque et le nouveau logo, les 27 unités des hôpitaux Manipal, des hôpitaux Columbia et de l’hôpital Vikram seront regroupées sous un même toit.

Les hôpitaux de Manipal ont dévoilé mardi leur nouveau logo et annoncé le changement de marque des installations agrandies. Ces installations comprennent les hôpitaux Columbia Asia récemment acquis et l’hôpital Vikram. Le logo nouvellement redessiné met l’accent sur l’apparence moderne de Manipal tout en présentant les services professionnels de haute qualité auxquels les patients peuvent s’attendre, a déclaré la chaîne hospitalière dans un communiqué.

Avec le changement de marque et le nouveau logo, les 27 unités des hôpitaux Manipal, des hôpitaux Columbia et de l’hôpital Vikram seront regroupées sous un même toit. Après le lancement, les hôpitaux Columbia Asia et Vikram à travers le pays seront renommés Manipal Hospital.

« Je tiens à remercier l’Hôpital Manipal de m’avoir invité à lancer ce nouveau logo aujourd’hui. Merci à tous les médecins et le personnel médical, grâce à quoi nous pouvons nous rencontrer aujourd’hui. Le mérite de la victoire sur le coronavirus vous revient à tous. En tant que sportif, je connais la pression de performer dans un match final. Nous pratiquons quotidiennement pour cela. Je sais combien de pratique et de dévouement il faut pour obtenir un Dynamic Silver. Tous les médecins et le personnel médical ressentent également la même pression et traitent les patients sans aucune différence. La seule différence est que vous gagnez l’or à chaque fois parce que vous n’avez pas d’option de seconde chance », a déclaré Ravi Kumar Dahiya, médaillé olympique.

« Nous sommes ravis d’accueillir deux des prestataires de soins de santé les plus fiables (Columbia Asia et Vikram Hospital) dans la famille des hôpitaux Manipal. Ensemble, nous sommes désormais le deuxième fournisseur de soins de santé en Inde. Grâce à notre forte présence et à notre réseau d’hôpitaux, notre accessibilité et notre capacité à fournir des soins de qualité ont augmenté à plusieurs reprises, couvrant l’intégralité de la RCN et les principaux marchés de l’intérieur du pays. Nos valeurs fondamentales – l’excellence clinique, l’orientation patient et les pratiques éthiques ont fait de nous l’un des prestataires de soins de santé les plus fiables et avec notre nouvelle identité et nos nouvelles couleurs de marque, nous continuerons à offrir les mêmes pour rester une destination privilégiée pour les besoins de santé de nos patients », Raman Bhaskar, directeur, Manipal Hospitals, Dwarka, New Delhi, a déclaré.

Lire aussi : Good Glamm Group lève 150 millions de dollars en financement de série D

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.