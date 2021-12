ManipalCigna Health Insurance lance la campagne « Ek Baar Lo, Achha Lo »

Avec cette campagne, l’entreprise veut éduquer les consommateurs sur le fait qu’il ne suffit pas d’avoir une assurance maladie



ManipalCigna Health Insurance Company Limited a lancé « Ek Baar Lo, Achha Lo », une nouvelle campagne marketing. Avec cette campagne, l’entreprise veut éduquer les consommateurs sur le fait qu’il ne suffit pas d’avoir une assurance maladie. Au contraire, il faut être préparé avec un plan d’assurance complet, abordable et adéquat pour accéder à un traitement de qualité sans se soucier des dépenses de santé. Selon Sapna Desai, responsable marketing et ventes numériques, ManipalCigna Health Insurance, une somme assurée qui semble suffisante aujourd’hui pourrait être insuffisante pour couvrir l’escalade rapide des dépenses de santé au cours des prochaines années.

« Pour établir le besoin d’une couverture sanitaire complète et favoriser la mémorisation, nous avons construit deux films avec une approche sémiotique. Le premier film utilise le symbole d’un « adaptateur universel » pour garantir que des soins de santé de qualité ne soient pas limités par des frontières. Le deuxième film présente « une boisson à la noix de coco satisfaisante » pour souligner la nécessité d’une somme assurée adéquate », a déclaré Desai.

Les films de campagne dirigés par le numérique veulent faire passer le message qu’il ne faut pas faire de compromis lorsqu’il s’agit de son assurance maladie. La société avait récemment lancé le plan ManipalCigna Lifetime Health. Pour faire connaître le produit, ainsi que la campagne, il a déployé des publicités sur les médias numériques et sociaux et a lancé des programmes de sensibilisation des influenceurs.

ManipalCigna Health Insurance Company Limited est une coentreprise entre Manipal Group et Cigna Corporation. La société ManipalCigna, dont le siège est à Mumbai, prétend avoir 50 succursales couvrant les principaux métros et villes. La société a construit un réseau de distribution multiple de plus de 30 000 agents, 300 principaux courtiers, a-t-elle affirmé dans un communiqué. Il prétend également avoir des liens avec 12 grandes banques, plus de 35 NBFC, IMF et agents d’entreprise.

Lire aussi : One Life Studios obtient les droits exclusifs de streaming de Tennis Premier League 2021 avec Sony LIV

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.