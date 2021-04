ManipulaTHOR d’AI2 donne un coup de main aux robots virtuels – et un bras

Une image vidéo de la simulation de ManipulaTHOR montre un robot virtuel au travail. (AI2 via YouTube)

Vous pouvez conduire un robot virtuel vers un réfrigérateur, mais vous ne pouvez pas le faire sortir un verre.

C’est le problème auquel l’Institut Allen pour l’intelligence artificielle de Seattle, également connu sous le nom d’AI2, s’attaque avec une nouvelle race d’agent robotique virtuel appelé ManipulaTHOR.

ManipulaTHOR ajoute un bras robotique hautement articulé à la plate-forme d’intelligence artificielle AI2-THOR de l’institut – ce qui devrait fournir beaucoup plus de capacités pour tester le logiciel pour les robots avant même qu’ils ne soient construits.

AI2-THOR a été programmé pour trouver son chemin à travers des versions virtuelles d’environnements intérieurs, tels que les cuisines et les salles de bains. Il pourrait utiliser la vision par ordinateur pour localiser des objets du quotidien, mais le modèle n’a pas approfondi les mécanismes de déplacement de ces objets. Au lieu de cela, il les a simplement lévités, comme par magie du jeu vidéo.

Maintenant AI2-THOR devient réalité.

«Imaginez un robot capable de naviguer dans une cuisine, d’ouvrir un réfrigérateur et de sortir une canette de soda», a déclaré le PDG d’AI2, Oren Etzioni, dans un communiqué de presse. «C’est l’un des défis les plus importants et pourtant souvent négligés de la robotique, et AI2-THOR est le premier à concevoir une référence pour la tâche de déplacer des objets vers divers emplacements dans des salles virtuelles, permettant la reproductibilité et la mesure des progrès.»

Etzioni a déclaré qu’il avait fallu cinq ans pour obtenir AI2-THOR à ce stade.

«Nous pouvons maintenant commencer à former des robots à percevoir et à naviguer dans le monde plus comme nous le faisons, ce qui rend les modèles d’utilisation du monde réel plus accessibles que jamais», a-t-il déclaré.

Kiana Ehsani, chercheuse scientifique AI2 qui a travaillé sur ManipulaTHOR, a déclaré que le modèle amélioré pourrait aider à former des robots à assembler des produits manufacturés dans des usines, à trier des produits emballés dans des entrepôts ou même à se préparer à des missions spatiales.

“Cela peut se généraliser à tout cela”, a déclaré Ehsani à .. «Pas pour le moment… mais nous considérons cet environnement comme un cadre qui peut permettre aux chercheurs de développer des modèles pour tout type de manipulation d’objets. Il n’est pas nécessaire que ce soit uniquement dans les cuisines, ou simplement dans les scènes d’intérieur, ou simplement dans les maisons. »

Le bras robotique virtuel de ManipulaTHOR est conçu pour simuler les capacités du bras robotique modulaire Kinova Gen3, un produit disponible dans le commerce qui présente six degrés de liberté.

Les chercheurs peuvent programmer le bras virtuel dans AI2-THOR 3.0 pour déplacer les obstructions, saisir les objets dont ils ont besoin pour les manipuler et les déplacer comme ils sont censés se déplacer dans le monde réel.

Si le bras articulé est dans la mauvaise configuration et que le robot s’écrase dans un robinet virtuel tout en ouvrant le robinet de la cuisine, les chercheurs en IA peuvent affiner leur logiciel pour empêcher que cela ne se produise dans le monde réel. Plus important encore, les modèles informatiques exécutés sur AI2-THOR 3.0 devraient être mieux préparés pour faire face à de nouvelles situations.

«Nous avons montré que si vous vous entraînez sur un sous-ensemble des scènes que nous avons, puis que vous prenez ce robot et le placez dans un environnement totalement nouveau qu’il n’a jamais vu, il est toujours capable d’éviter les obstacles et d’emmener des objets à l’emplacement de l’objectif, », A déclaré Ehsani.

Maintenant que ManipulaTHOR est sorti, Ehsani et ses coéquipiers AI2-THOR invitent les chercheurs à participer au RoboTHOR Challenge 2021, organisé en conjonction avec le Embodied AI Workshop lors de la conférence de juin sur la vision par ordinateur et la reconnaissance de formes.

“Le défi sera dans la simulation, et la tâche sera de se déplacer vers un objet, de le ramasser puis de le déplacer vers l’emplacement de l’objectif … sans interférer avec le reste de la pièce”, a déclaré Ehsani.

Bien sûr, le test d’acide viendra lorsque des robots du monde réel seront programmés à l’aide des modèles informatiques développés pour les robots virtuels d’AI2-THOR. Même avant la sortie de ManipulaTHOR, AI2 prévoyait de le faire dans le cadre du défi RoboTHOR de l’année dernière – mais en raison de la pandémie de coronavirus, les tests dans le monde réel ont dû être reportés.

“C’est sur la liste, c’est sûr, espérons-le dans un avenir très proche”, a déclaré Ehsani.