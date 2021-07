‘Manipulating b *****d’ Vince McMahon a déjà trompé Brock Lesnar pour qu’il perde face à The Rock clean lors d’un événement en direct de la WWE

in

On dirait que The Rock va revenir à la WWE avant la fin de l’année et Brock Lesnar se cache toujours aussi.

Lesnar est apparu à la WWE en 2002, juste au moment où l’incroyable période de The Rock au sommet de l’entreprise touchait à sa fin.

The Rock and Brock Lesnar à SummerSlam 2002 a été un énorme passage de flambeau

Avant que The Rock ne quitte ses fonctions à temps plein, il mettrait Lesnar sur le devant de la scène en tant que SummerSlam pour lui donner son premier titre mondial et le frottement ultime.

Ils finiraient par travailler un total de trois fois ensemble.

«Quand Dwayne et moi sommes montés sur le ring ensemble, nous pouvions tous les deux dire que nous avions une chimie instantanée. Je sais que nous avons volé la vedette », a déclaré Lesnar à propos de leur premier match ensemble, une triple menace avec Triple H lors d’une tournée australienne d’événements en direct.

« Tout le monde pouvait immédiatement dire que nous allions être gros au box-office les uns contre les autres. C’était une semaine et demie avant SummerSlam et nous étions prêts.

À son apogée, The Rock était l’un des plus grands tirages de l’histoire de la lutte

Rock a invité Lesnar chez lui à Miami pour le premier anniversaire de sa fille la semaine précédant SummerSlam. Cette fille, Simone Johnson, est maintenant signée à la WWE et fait partie de leur territoire de développement.

Lesnar a expliqué dans son autobiographie comment Rock a utilisé cette semaine pour le préparer à la place qu’il était sur le point de prendre et il l’a instruit sur la façon dont l’entreprise fonctionne au sommet du processus.

« Dwayne, bien sûr, est un gars très intelligent. Il allait faire en sorte que son personnage, The Rock, fasse un travail propre pour moi parce qu’il voulait graisser les roues pour lui-même et revenir quand le moment serait venu.

“Dwayne savait que me faire passer était bon pour les affaires, et il était prêt à subir une perte pour l’équipe, en pay-per-view, devant tous ses fans. Il a vu le talent que j’avais et il savait que ce serait mieux pour l’entreprise s’il n’y avait pas de doute dans l’esprit des fans que je le battais “juste et carré”.

Lesnar n’avait même pas été sur la liste de la WWE six mois quand il s’est affronté avec l’un des plus grands de tous les temps dans The Rock

«De cette façon, après avoir eu mon tour au sommet, il pourrait me battre dans un match revanche à son retour et il serait encore plus beau. Ce serait énorme. La WWE gagnerait beaucoup d’argent. Je gagnerais beaucoup d’argent. Dwayne gagnerait beaucoup d’argent. C’est la lutte professionnelle à son meilleur!

«Dwayne savait également que ce n’était pas seulement juste pour les affaires de me mettre sur clean, mais que Vince avait dans sa propre tête que The Rock devrait perdre clean contre Brock Lesnar.

« Si Dwayne voulait que la porte soit ouverte pour un retour, il devait garder Vince heureux et lui faire penser que ‘Dwayne a toujours redonné à l’entreprise, s’est occupé de ce qui était bon pour l’entreprise.’

« J’apprécierai toujours ce que Dwyane a fait pour moi et ma famille. S’il ne m’avait pas fait bien paraître, les choses auraient pu être très différentes.

La victoire de Brock Lesnar sur The Rock a fait de lui une star légitime instantanée

La deuxième fois qu’ils se sont rencontrés, c’était en effet à SummerSlam 2002, lorsque Lesnar a été oint. Rock quitterait alors la WWE pour tourner un film et ne reviendrait qu’au début de 2003.

C’est à ce moment-là que Rock et Lesnar auraient leur troisième et probablement leur dernière rencontre – un événement en direct à SmackDown à Miami le 15 mars 2003.

Comme Lesnar l’explique, The Rock s’est intelligemment assuré qu’il récupérerait sa victoire de Lesnar. Ils ne se sont rencontrés qu’une seule fois à la télévision ou à la carte, et Rock voulait récupérer sa victoire sur Lesnar lors d’une émission de maison dans sa ville natale – pas de problème, n’est-ce pas ?

Tort. Personne n’a parlé à Lesnar du résultat souhaité par The Rock et c’est à ce moment-là que les problèmes ont commencé.

Lesnar est toujours reconnaissant à The Rock de l’avoir aidé à

“Cela a fini par être l’un des jours les plus importants de ma carrière de catcheur professionnel parce que ce match à Miami a été un tournant dans ma décision de quitter la WWE.

« Si quelqu’un de l’entreprise m’avait appelé et m’avait dit ‘Hey Brock, ça te dérangerait de faire un travail pour The Rock ce week-end à Miami ?’ ça n’aurait pas été un gros problème pour moi. Je lui devais bien ça.

“J’aimais Dwayne et j’ai beaucoup appris de lui cette semaine avant qu’il ne me nomme pour le championnat. Mais la façon dont tout a été géré à Miami m’a vraiment ouvert les yeux sur le monde de la lutte et la nuit de mon grand match avec Dwyane était une que je n’oublierai jamais.

«Je me suis présenté à l’aréna et j’ai été accueilli par Jack Lanza, l’agent routier en charge du spectacle. Jack était un garçon du Minnesota et m’a pris sous son aile lorsque je suis passé à la liste principale de la WWE.

Le rock était très généreux pour Lesnar, mais Lesnar pense que c’est parce qu’il savait qu’il le récupérerait un jour

«En tant qu’agent routier, Jack obtenait les finitions par téléphone ou par e-mail de Vince, ou JR, ou Laurinaitis. Il produisait ensuite l’événement en direct et rendait compte aux patrons du déroulement du spectacle, de ceux qui ont bien performé et de ceux qui ne l’ont pas fait.

« J’avais parcouru la route avec Jack à quelques reprises, alors ce jour n’aurait pas dû être différent des autres.

“Je me suis dit que quand le moment serait venu, nous nous asseoirions tous et Jack nous dirait comment Vince voulait que le match se termine. Aucune raison de croire que cette série était différente de toutes les autres, sauf que je travaillais avec Dwayne, et c’était assez spécial pour nous deux.

« Puis j’ai réalisé : « Quelque chose ne va pas ici. » Le spectacle avait déjà commencé et Jack ne nous avait pas encore donné la fin. Dwayne et moi avons commencé à parler de notre match et je n’arrêtais pas de penser « D’accord, mais quelle est la fin ici ? »

Malgré la confusion à Miami, Rock et Lesnar restent de bons amis et Rock est allé le voir à l’UFC

“C’était environ une heure et demie avant que nous devions monter sur le ring pour l’événement principal de la soirée, et Dwayne me dit: ‘… et c’est à ce moment-là que je te frapperai avec le Rock Bottom, un… deux … Trois!'”

Lesnar pensait que The Rock plaisantait, mais The Great One était très sérieux. Une fois que le futur champion des poids lourds de l’UFC a montré son mécontentement, Rock a immédiatement blâmé Vince McMahon.

«En fait, j’ai ri, parce que je pensais que Dwayne me taquinait. J’étais le champion de la WWE. L’homme en or. Il était temps pour moi d’être au top. J’étais censé gagner.

«Et voici le Rock, qui devrait mieux le savoir, disant qu’il va épingler le champion de la WWE avec le Rock Bottom. C’était amusant.

Brock Lesnar est à temps partiel à la WWE depuis 2012

“Dwayne avait ce regard nerveux sur son visage, et il ne riait pas avec moi. Il a tout de suite mis toute la pression sur Vince et a dit : « Je ne peux pas croire que Vince ne t’ait pas dit… ne t’a-t-il pas appelé à ce sujet ?

«Dwayne a donné l’impression qu’il pensait que je savais qu’il était censé me battre, et qu’il était choqué que je ne l’aie pas fait. ‘Je vous ai parlé de choses comme ça’ », a déclaré Dwayne. “Beaucoup de merde tombent entre les mailles du filet, tu dois rester au-dessus de Vince à propos de tout.”

«Je me souviens de la semaine où je suis resté avec Dwayne, il était constamment au téléphone avec Vince. C’était la bonne façon de gérer ses affaires. Dwayne a participé à tout ce qu’ils ont fait avec son personnage.

“C’était une star assez grande pour avoir son mot à dire sur la façon dont son personnage était utilisé et sur la façon dont Vince le commercialiserait et le promouvrait.

The Rock a immédiatement blâmé Vince McMahon

« Même à l’époque, Dwayne me disait : ‘Maintenant que tu vas être au top, tu dois rester au top de tout, tout le temps.’

«Alors je suis allé à Lanza et j’ai dit:« Jack, dis-moi ce qui se passe ici… Je suis le champion de la WWE et je perds ce soir? Pourquoi personne ne me l’a dit ?

« La seule réponse de Jack était : « Eh bien, c’est un match sans titre ! » Qu’est-ce que ça voulait dire, bordel ? Je n’ai jamais su que mon titre n’était pas en jeu ce soir-là. Je n’ai jamais su que j’étais censé perdre contre le Rock. — C’est Miami, dit Jack. “Personne ne le saura jamais!”

«Je me souviens avoir entendu Jack dire ça comme si c’était hier. Je n’étais pas fâché de perdre. Ce n’était pas du tout le but. Ce qui me dérangeait, c’est que j’étais le dernier à savoir, alors que j’aurais dû être le premier. Personne n’a eu le courage de me dire la vérité, jusqu’à ce qu’il soit temps de monter sur le ring.

The Rock est aimé à Miami depuis qu’il représentait les Hurricanes

« Juste d’après le regard sur le visage de Dwayne et le ton de la voix de Jack, je savais qu’ils étaient dans quelque chose que je n’étais pas. Il était évident pour moi que Vince, Dwayne et Jack étaient tous de mèche, et je n’ai été informé de la situation qu’à la toute dernière minute.

“Cette nuit a changé mon attitude envers la WWE, parce que c’est à ce moment-là que j’ai commencé à sentir que Vince était un salaud manipulateur, et que j’étais joué.”

Seulement un an plus tard, Lesnar finirait par quitter la WWE après deux ans envoûtants sur la liste principale. Il allait remporter le titre des poids lourds à l’UFC et finalement revenir à la WWE en 2012 pour un méga-argent sur un contrat à temps partiel.

En parlant de méga-argent, The Rock a quitté la WWE à temps plein quelques mois plus tard en 2003 après avoir mis Goldberg au premier plan à sa sortie. Sa décision de se rendre à Hollywood s’est avérée être une bonne décision, car il a été nommé l’acteur le mieux payé au monde deux années de suite.

Lesnar balance une queue de cheval ces jours-ci ! Il n’a pas catché depuis avril 2020

Rock est revenu à l’occasion à la WWE depuis son départ, notamment pour deux dates à WrestleMania avec John Cena en 2012 et 2013.

Rock et Lesnar devaient provisoirement s’affronter à WrestleMania 31, mais le programme de The Rock a fini par gêner.