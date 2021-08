Manish Tewari cite Akbar Allahabadi après la remarque “Eint se Eint” de Navjot Singh Sidhu

Manish Tewari avait également critiqué les propos tenus par le Mali.

Le député du Congrès et ancien ministre de l’Union Manish Tewari a lancé aujourd’hui une attaque voilée contre les chefs de parti à propos de la remarque du président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, dans laquelle il avait déclaré que s’il n’était pas autorisé à prendre des décisions, il n’épargnerait personne. Partageant la vidéo du discours de Sidhu sur Twitter, Tewari a cité les célèbres vers du poète Akbar Allahabadi « ham aah bhi karte hain to ho jaate hain badnam, vo qatl bhi karte hain to charcha nahin hota » (Même si nous soupirons, nous devenons tristement célèbres, et même s’ils tuer quelqu’un, on n’en parle pas).

Il convient de rappeler que Manish Tewari est l’un des 23 dirigeants du Congrès, communément appelé G23, qui a écrit au haut commandement du parti pour demander des réformes au sein du parti pour le renforcer davantage. De nombreux hauts dirigeants du Congrès ont souvent critiqué les dirigeants du G23 pour avoir rendu public leurs demandes.

भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, क़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं pic.twitter.com/Vln8sTrEoz – Manish Tewari (@ManishTewari) 28 août 2021

« J’ai dit au haut commandement du parti que si je parvenais à gagner la confiance des gens sur le ‘Modèle du Pendjab’, alors je ferais en sorte que le Congrès gouverne l’État pour les 20 prochaines années. Cependant, si vous ne me permettez pas de prendre des décisions, je n’épargnerai personne (Main eint se eint baja dunga). Je ne suis pas une personne qui continue de suivre les autres, je veux des pouvoirs de décision », a déclaré Sidhu en pendjabi.

Réagissant à la remarque de Sidhu, le responsable du Congrès du Pendjab et ancien ministre en chef de l’Uttarakhand, Harish Rawat, a déclaré que, puisque Sidhu est le chef du Congrès du Pendjab, si ce n’est lui, qui d’autre a des pouvoirs de décision. Rawat a déclaré que Sidhu est libre de prendre des décisions conformément à la constitution du parti.

La remarque de Sidhu est intervenue après avoir fait face à des attaques de tous les coins, notamment de l’opposition et du ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, à propos des remarques «anti-indiennes» faites par ses conseillers. L’un de ses deux conseillers, Malvinder Singh Mali, a dû démissionner après avoir fait face à la réaction du Mali selon laquelle le Cachemire était un pays distinct.

Manish Tewari avait également critiqué les propos tenus par le Mali. « J’exhorte Harish Rawat, AICC Gen Secy I/C Punjab à se demander sérieusement que ceux qui ne considèrent pas J&K comme faisant partie de l’Inde et d’autres qui ont des penchants ostensiblement pro-Pakistan devraient faire partie du Congrès du Pendjab. Cela se moque de tous ceux qui ont versé du sang pour l’Inde », a déclaré Tewari dans un tweet.

J’exhorte @harishrawatcmuk AICC Gen Secy I/C Punjab à introspecter sérieusement que ceux qui ne considèrent pas J&K comme faisant partie de l’Inde et les autres qui ont ostensiblement des penchants pro-Pakistan devraient faire partie de @INCPunjab

Il se moque de tous ceux qui ont versé du sang pour l’Inde.https://t.co/j6hDuZ35ci – Manish Tewari (@ManishTewari) 23 août 2021

Lorsqu’on a demandé à Rawat aujourd’hui si la remarque de Sidhu était un signe de rébellion, Rawat a répondu que c’était son style de parole. «Il n’y a rien de tel, ils sont tous polis. Ils savent quoi faire. Tout le monde a un style de parole, il serait faux d’appeler cela une rébellion », a déclaré Rawat.

La crise au Pendjab Congress est loin d’être terminée car ni Sidhu ni CM Amarinder Singh ne sont prêts à passer au second plan. Rawat avait déjà déclaré que le Congrès contesterait les sondages du Pendjab sous la direction d’Amarinder Singh, une décision qui n’a pas été favorable au camp Sidhu.

