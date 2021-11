Manish Tewari remet en question la réponse du gouvernement de l’UPA au 26/11, déclare que l’inaction était un signe de faiblesse

Le député du Congrès Manish Tewari a critiqué l’ancien gouvernement UPA-I pour ne pas avoir mis en œuvre « une réponse cinétique dans les jours qui ont suivi le 11 septembre en Inde » dans son livre.

Le député du Congrès Manish Tewari a critiqué l’ancien gouvernement de l’UPA-I pour ne pas avoir mis en œuvre « une réponse cinétique dans les jours qui ont suivi le 11 septembre en Inde » dans son livre — ’10 Flash Points ; 20 ans – Situations de sécurité nationale qui ont eu un impact sur l’Inde ».

« Je suis heureux d’annoncer que mon quatrième livre sera bientôt sur le marché : ’10 Points éclair ; 20 ans – Situations de sécurité nationale qui ont eu un impact sur l’Inde ». Le livre explore objectivement tous les principaux défis de sécurité nationale auxquels l’Inde a été confrontée au cours des deux dernières décennies », a déclaré Tewari dans un tweet ce matin faisant la promotion de son livre.

« Il arrive un moment où les actions doivent parler plus fort que les mots. Le 26/11 était l’un de ces moments où cela aurait dû être fait. C’est donc mon opinion mûrement réfléchie que l’Inde aurait dû mettre en œuvre une réponse cinétique dans les jours qui ont suivi le 11 septembre en Inde », lit-on dans un extrait partagé par le député du Congrès d’Anandpur Sahib.

Citant des extraits du nouveau livre de Tewari, le BJP a allégué mardi que le grand vieux gouvernement de l’UPA, dirigé par le parti, avait mis la sécurité nationale en jeu en ne réagissant pas fermement après les attentats terroristes du 26/11 à Mumbai.

S’adressant à une conférence de presse au siège du parti, le porte-parole du BJP, Gaurav Bhatia, a déclaré que cela confirmait que le gouvernement de l’UPA était « inutile ».

Bhatia a déclaré que le livre de Tewari confirme que « le gouvernement de l’UPA dirigé par le Congrès était insensible, inutile et n’était même pas préoccupé par la sécurité nationale ». Le gouvernement de l’UPA avait mis la sécurité nationale en jeu, a-t-il allégué.

Le porte-parole national du BJP, Amit Malviya, s’est également rendu sur Twitter pour critiquer le Congrès. «Manish Tewari dans son nouveau livre critique l’UPA pour faiblesse au nom de la retenue après le 26/11. Le maréchal en chef de l’Air Fali Major a déjà déclaré officiellement que l’IAF était prête à frapper mais l’UPA a gelé », a tweeté Malviya avec une capture d’écran d’une note contenant des extraits des éditeurs du livre.

Après Salman Khurshid, un autre leader du Congrès jette l’UPA sous le bus pour vendre son livre. Manish Tewari dans son nouveau livre critique l’UPA pour faiblesse au nom de la retenue après le 26/11. Le maréchal en chef de l’Air Fali Major a déjà déclaré officiellement que l’IAF était prête à frapper, mais l’UPA a gelé. pic.twitter.com/LOlYl77fgD – Amit Malviya (@amitmalviya) 23 novembre 2021

Cette semaine, le pays célébrera le 13e anniversaire des attentats terroristes du 26/11 à Mumbai. Pas moins de 166 personnes ont été tuées dans les attaques menées par 10 terroristes pakistanais à différents endroits de la ville. Les attaques ont commencé le 26 novembre 2008 et se sont poursuivies jusqu’au 29 novembre. Ajmal Kasab, le seul terroriste capturé vivant, a été pendu quatre ans plus tard, le 21 novembre 2012.

