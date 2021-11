Manjamma Jogathi, lauréate du prix Padma Shri : tout ce que vous devez savoir sur la danseuse transgenre du Karnataka

Manjamma Jogathi a reçu le prix Padma Shri du président indien pour sa contribution à la danse folklorique (Image IE)

Rashtrapati Bhavan a assisté mardi à l’une de ses aimables salutations en présence du président indien Ram Nath Kovind. Le salut unique est venu de nul autre que la femme transgenre du Karnataka, Manjamma Jogathi, dont les vidéos de ce geste spécial font le tour des réseaux sociaux. Manjamma Jogathi a reçu le prix Padma Shri du président indien pour sa contribution à la danse folklorique. Regardez la vidéo ici.

#REGARDER | La danseuse folklorique transgenre d’origine Jogamma et la première présidente transsexuelle de l’Académie Karnataka Janapada, Matha B Manjamma Jogati, reçoit le prix Padma Shri des mains du président Ram Nath Kovind. pic.twitter.com/SNzp9aFkre – ANI (@ANI) 9 novembre 2021

Alors qu’elle était appelée sur scène, Manjamma, qui a été vue en sari, s’est approchée du président de l’Inde dans un geste tout à fait unique. Elle a pris la frange du sari vers Ram Nath Kovind, président de l’Inde pour lui accorder bonne chance et vœux avant de recevoir l’honneur. Les légendes l’ont, un bon vœu d’un transgenre porte chance dans la vie d’une personne.

Manjamma Jogathi : Pas autorisée à rentrer chez elle

Né sous le nom de Manjunatha Shetty dans le district de Ballari, Manjamma avait étudié jusqu’au 10e niveau. Parlant de son parcours de vie, elle a dit qu’elle avait commencé à se remarquer en tant que femme alors qu’elle n’avait que 15 ans. Lorsque son comportement a commencé à changer pour les adolescentes, elle a été emmenée au temple par ses parents pour la marier à un dieu/une déesse. Et à partir de là, Manjunath Shetty est devenu populaire Manjamma Jogathi pour tout le monde. Elle n’a cependant pas été autorisée à rentrer chez elle après cela.

Jours initiaux

Les premiers jours de Manjamma ont été difficiles. De la mendicité dans les rues pour la nourriture aux abus sexuels, elle a tout vu. Manjamma a même décidé de mettre fin à ses jours mais est tombée sur un père et son fils qui lui ont appris la danse. Cela a donné le coup d’envoi à sa nouvelle vie.

Manjamma a ensuite été emmenée à Kallava Jogathi où elle a appris Jogathi Nrithya (une représentation folklorique de Jogappas). Et à partir de là, elle est devenue interprète. Après la mort de Kaalavva, elle a repris le groupe de danse qui est devenu plus tard très populaire.

Signification, signification du rituel

Une activiste trasgenre indienne bien connue, Akkai Padmashali, a déclaré : « Je suis heureux car elle représente l’ensemble de la communauté. Au nom de la communauté, je remercie le gouvernement indien d’avoir pris en compte la contribution de la communauté transgenre en honorant Manjamma », a-t-elle déclaré en exclusivité sur Indianexpress.com.

Parlant du rituel que Manjamma a accompli, elle a dit : « Elle n’aurait pas dû faire ça. Il y a eu beaucoup de mythes et d’idées fausses dans la société concernant la communauté transgenre. Quand elle est au forum recevant le prix du président de l’Inde, elle n’aurait pas dû accomplir le rituel ». Les valeurs constitutionnelles du pays sont au-dessus du système de croyances, a-t-elle ajouté. Si la société n’a de respect que pour le statut culturel, où est notre statut social, économique, politique et des droits humains ? », a-t-elle déclaré à Indian Express.

