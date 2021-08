Mankind Pharma dit #HealthOKToSabOK dans une nouvelle campagne numérique

La campagne met en vedette l’acteur Harshvardhan Rane ainsi que des influenceurs marathi régionaux tels que Shashank Ketkar, Addinath Kothare et Siddharth Seema Chandekar

Health OK, un comprimé de multivitamines et minéraux de la maison Mankind Pharma a lancé une campagne d’influence #HealthOKToSabOK, soulignant le fait qu’il faut accorder une importance égale à sa santé en restant en forme. “La campagne vise à informer les gens que la multivitamine” Health OK “est un moyen rapide et facile de répondre à notre demande quotidienne de nutrition, d’énergie et donne à notre corps des portions quotidiennes de toutes les vitamines et minéraux essentiels”, a déclaré la société dans un communiqué. .

La campagne met en vedette l’acteur Harshvardhan Rane ainsi que des influenceurs marathi régionaux tels que Shashank Ketkar, Addinath Kothare et Siddharth Seema Chandekar. Ces influenceurs ont partagé leurs histoires personnelles sur les horaires de travail chargés et sur la façon dont ils ont parfois dû sauter des repas ou travailler pendant de longues heures, ce qui a un impact sur leur niveau d’énergie et leur santé globale. De plus, la campagne souligne également qu’en dépit d’une bonne alimentation, de plus d’exercice et d’un bon sommeil, le corps manque de nutriments essentiels. Par conséquent, les multivitamines « Health OK » peuvent aider à améliorer l’immunité naturelle du corps et à maintenir une bonne santé.

« Health OK aide une personne à rester en bonne forme physique, améliore sa santé globale et réduit le risque de développer une faiblesse, une fatigue et une infection. Le produit contribue à améliorer la qualité de vie et l’état d’esprit. Avec cette campagne, notre objectif est de diffuser le message que les multivitamines Health OK peuvent combler nos lacunes nutritionnelles et assurer HealthOKToSabkOK », a déclaré Joy Chatterjee, directrice générale des ventes et du marketing, Mankind Pharma lors du lancement de la campagne.

L’acteur Harshvardhan Rane faisait également partie de la campagne numérique précédente de la marque, qui était centrée sur le fait que les comprimés de multivitamines et de minéraux «Health OK» devraient être un élément crucial de l’alimentation.

Lire aussi : 50 % des personnes interrogées estiment que l’esport devrait être un cours supplémentaire dans le système éducatif : rapport

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.