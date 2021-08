Mankind Pharma lance la campagne « Vacciner mon Inde »

La campagne vise à sensibiliser et à faire connaître l’importance de la vaccination

La vaccination étant le seul et le plus efficace moyen de se protéger contre le Covid-19, Mankind Pharma a lancé une nouvelle campagne « Vacciner mon Inde » pour sensibiliser à l’importance de la vaccination. La vidéo sera diffusée sur les plateformes de médias numériques et sociaux, générant une portée et une fréquence massives, a déclaré la société dans un communiqué.

La campagne vidéo de Mankind Pharma présente un docteur allumant un bâton et le remettant aux travailleurs de première ligne tels que l’infirmière, le pharmacien, le chauffeur d’ambulance, la police, les responsables de l’armée, le livreur kirana, le travailleur de l’assainissement et même les journalistes, qui ont joué un rôle très crucial dans la transmission du message de se faire vacciner afin de réussir les efforts de chacun (travailleurs de première ligne) en sortant de l’obscurité et en diffusant l’importance de la vaccination. À travers la campagne, Mankind Pharma exhorte chaque citoyen à se faire vacciner et à se rassembler pour lutter contre le virus mortel dans cette campagne.

En tant que leaders de l’industrie pharmaceutique, notre communication est toujours en phase avec l’amélioration et la sécurité de notre pays, a déclaré Rajeev Juneja, directeur général et vice-président de Mankind Pharma. « Avec cette campagne, nous voulons sensibiliser chaque citoyen à l’importance de la vaccination. Nous devons tous être responsables de nous-mêmes et de nos proches, le bâton est un symbole pour communiquer que tout en assurant notre sécurité, nous sommes en même temps responsables de nos proches. Les vaccinations sont notre seul mode de protection contre le virus mortel et nous devons tous veiller activement à faire vacciner autant de personnes que possible », a-t-il ajouté lors du lancement de la campagne.

