Mankini sur ‘La Soupe’ ‘Memba Lui ?!

Scénariste et producteur basé à Los Angeles Dominique DeLeo a travaillé dans les coulisses de l’industrie du divertissement pendant plus de 20 ans … mais ce n’est que lorsqu’il se glissa dans son haut de bikini rose époustouflant et découvrit son torse ciselé en tant que Mankini qu’il devint un régal pour les yeux hollywoodien dans le casting de » La soupe. »

DD a prouvé qu’il n’était pas juste un autre joli visage sur E! canal aux côtés Joel McHale … parce que Mankini était accompagné d’autres sketchs DeLeo ‘Soup’ autour de séries comme « The Walking Dead », « Planet Of The Apes » et « True Detective ».

Devinez à quoi ressemble le dieu grec maintenant !