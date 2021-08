Manning rejoint Nym en tant que consultant en sécurité

La dénonciatrice et ancienne membre de l’armée américaine, Chelsea Manning, rejoint Nym, un système open source, décentralisé, sans autorisation et incitatif qui offre une confidentialité totale, pour aider à empêcher la surveillance de masse en auditant votre code de pointe pour les vulnérabilités en matière de confidentialité et de sécurité. Invezz a appris d’un communiqué de presse. L’audit sera réalisé en attendant l’adhésion du réseau Nym au réseau principal plus tard cette année.

Peu de gens sont aussi conscients des conséquences critiques qu’une violation de logiciel peut avoir que Manning, qui a passé près de sept ans en prison pour avoir divulgué des documents sur les opérations militaires en Irak et en Afghanistan. Elle a été graciée par Barack Obama.

En mission pour résister à la surveillance en détectant les fuites de confidentialité

En raison de l’expérience de Manning dans le renseignement d’origine électromagnétique et de ses expériences avec les forces de l’ordre, elle est particulièrement qualifiée pour comprendre comment des adversaires puissants peuvent attaquer les utilisateurs de Nym. Elle aidera Nym à résister à la surveillance en découvrant de nouvelles fuites de confidentialité et en définissant des paramètres pour le trafic de couverture pour les prochains mois. Le trafic de couverture est un « trafic factice » envoyé par Nym pour semer la confusion chez un adversaire, tel qu’un opérateur de téléphonie mobile ou un FAI malveillant.

La confidentialité fait un retour en force

En raison de nouvelles réglementations telles que le RGPD et la demande des utilisateurs, la confidentialité redevient populaire. Par exemple, l’application de messagerie privée Signal a été téléchargée plus de 100 millions de fois rien qu’en mai de cette année. Pour le moment, aucune organisation, à l’exception de Nym, ne promet (et ne garantit) la protection des métadonnées au niveau de la couche réseau.

Harry Halpin, PDG de Nym, déclare :

« Bien que compter sur des logiciels avec leur argent soit quelque chose que les gens apprennent à faire avec Bitcoin (BTC / USD) et DeFi, des lanceurs d’alerte courageux et révolutionnaires comme Chelsea Manning doivent faire confiance aux logiciels avec leur vie. Ainsi, au lieu de « YOLO » et de lancer simplement pour ruiner ses utilisateurs, nous travaillons avec les meilleures personnes en vie pour assurer la sécurité de nos utilisateurs. Bien que tous les logiciels contiennent des bogues, les personnes qui publient des logiciels qui mettent leurs utilisateurs en danger ou qui ne fonctionnent même pas sont des escrocs qui peuvent même avoir du sang sur les mains.

Chelsea Manning n’est pas seulement une dénonciatrice, mais aussi une ingénieure talentueuse en sécurité et confidentialité. La bataille pour la confidentialité ne s’arrête pas aux erreurs de cryptographie, ce sur quoi la plupart des auditeurs se concentrent. Aucun audit de sécurité n’a jamais traité les attaques d’analyse du trafic de l’ampleur que Nym vise à empêcher.

Chelsea Manning déclare :

« Comme les méthodes d’analyse du trafic réseau se sont considérablement améliorées au cours de la dernière décennie, j’ai fréquemment demandé des recherches (depuis 2016) sur des méthodes alternatives à Tor qui évitent d’exposer les données du réseau à une telle analyse. Nym est une alternative viable digne d’être mise en œuvre en recherche et développement.

