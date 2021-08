Manny Jacinto de Nine Perfect Strangers raconte le rêve de Nicole Kidman

Un rôle de rêve inspirant de vrais rêves.

Dans une conversation exclusive avec E! Nouvelles, Manny Jacinto discuté de ce que c’était que de travailler aux côtés d’une actrice et productrice de premier plan Nicole Kidman sur les neuf parfaits étrangers de Hulu. Jacinto n’était pas sûr de ce dans quoi il s’embarquait lorsqu’il s’engagea pour le rôle de Yao, l’employé dévoué de Tranquillum House dont le patron est Masha (Kidman).

Sans surprise, Jacinto a décrit sa collaboration avec l’actrice oscarisée comme “incroyable”, ajoutant : “C’est un peu cliché à dire, mais c’était une classe de maître pour pouvoir jouer en face d’elle. Et juste le fait qu’elle était si ouverte et prêt à jouer et à prendre des risques, on ne peut pas demander mieux à un partenaire de scène.”

Après avoir déclaré que toute l’expérience était un rêve, Jacinto a plaisanté en disant qu’il avait appris une chose ou deux à Kidman. “Probablement un accent canadien,” notai-je. “Comment dire à propos de correctement ou quelque chose.”