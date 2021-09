Manny Machado a battu les Astros de Houston

Le dominicain Manny machado Il est toujours le deuxième joueur avec le plus de circuits dans son équipe derrière Fernando Tatis Jr ; qui a dirigé la Ligue nationale pendant près de deux mois dans la MLB.

Manny machado a pris le relais pour étendre l’avance des Padres de San Diego sur les Astros de Houston, incidemment, sortant d’un marasme offensif qu’il a connu lors des 15 derniers matchs de la Major League.

À travers le match des Padres de San Diego et des Astros de Houston Manny machado Il a frappé un circuit de deux points pour porter le score à six points pour son équipe avec une avance de 6 pour 2.

La victime était son compatriote Cristian Javier qui est sorti de l’enclos des releveurs et les promenades qu’il a données en combinaison avec les home runs de Will Myers et Manny Machado ont fait de lui un mauvais jeu. Maintenant, Machada frappe 274. avec 24 circuits et 89 points produits. Cap sur 100 points produits malgré le fait que cette saison n’a pas été spéciale avec le bois comme d’habitude.

Ce coup de circuit a parcouru 453 pieds et est sorti à 110 milles à l’heure de la batte de Machado, qui fait partie des trois joueurs qui ont frappé la balle le plus fort cette saison dans les majeures.

Cela signifie que les Padres de San Diego sont une équipe assez dangereuse, même sans avoir quatre de leurs joueurs de départ, ils ont réussi à balayer la série contre les Cardinals de San Luis, montrant qu’ils sont prêts à relever tout défi qui approche tout au long de la saison. MLB.

Il convient de noter que lors de ses 7 derniers matchs, Machado a frappé 367. avec 2 circuits, 5 points produits, 2 BB et 4 retraits au bâton.