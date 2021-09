le dominicain Manny machado des Padres de San Diego est devenu le deuxième joueur de troisième but actif le plus long avec des saisons avec 25 circuits ou plus au-dessus Nolan Arenado dans la MLB.

Lorsqu’Adrián Beltre a décidé de ne plus jouer dans les majeures, Matt Chapman, Manny Machado, Nolan Arenado et Josh Donaldson sont restés les joueurs de troisième but les plus offensifs des majeures.

Josh Ddonaldon Machado détient le record du plus grand nombre de saisons avec 25 circuits entre eux avec un total de sept, il suit Manny machado avec six saisons de ce calibre, puis Nolan Arenado avec cinq.

Lors du match des San Diego Padres contre les Giants de San Francisco, Machado a réussi ses 25e et 26e coups de circuit de la saison sans personne sur les bases, tous deux en dehors des expéditions de Kevin Gausman.

Il convient de noter que Machado est le joueur de troisième but actif avec le plus de coups sûrs dans les ligues majeures avec un total de 1 414, aucun de ceux mentionnés ne parvient à le surpasser.

Cette saison, le “ministre de la Défense” frappe 280. Avec 26 circuits et 95 points produits, il est en route pour sa deuxième saison en MLB avec 100 points produits, la dernière fois qu’il l’a fait avec les Orioles de Baltimore et Los Angeles. Dodgers en 2018.

Machado, Justin Turner, Rafael Devers et Nolan Arenado ont été les meilleurs joueurs de troisième but offensifs cette saison, alors qu’Alex Bregman et Anthony Rendon ont été touchés par des blessures.