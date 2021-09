Manny Machado et Fernando Tatis Jr. ne sont pas seulement bons pour leur jeu

Fernando Tatis Jr. et Manny machado ils sont allés loin dans la bouche de nombreux médias ; grâce au problème qu’ils ont eu dans leur pirogue lorsqu’ils ont visité le stade des Cardinals de St. Louis.

Les Padres de San Diego vont-ils échanger l’un ou l’autre ?

Basculer vers Fernando Tatis Jr.. C’est une idée très folle dans la tête de n’importe qui, c’est le visage de cette équipe, cela ne fait pas deux ans qu’elle a signé un contrat juteux et cela ne va pas arriver.

Machado n’a rien fait de mal, il y avait peut-être une meilleure façon de dire les choses à son compatriote, mais ce qu’il lui a dit était correct, les arbitres ne peuvent pas se distraire du jeu et il doit rester calme pour créer une bonne ambiance avec ses équipe, Il doit non seulement réclamer ses frappes, mais aussi celles de ses coéquipiers. De plus, Manny Machado a une clause selon laquelle il ne peut pas être échangé contre environ six équipes, en revanche, il n’y a aucune raison de le faire.

Il est certain que les bons moments que ces deux-là ont passés ensemble sur le terrain, ceux qu’ils ont donnés aux fans, dépassent de loin ce combat, et ceux qui s’en approchent créeront un écran de fumée à cet incident survenu vendredi dernier.

Au final, ce sont des partenaires, ils parlent tous les deux deux langues identiques et comme matures ils vont régler cette situation et ils seront un sujet du moment à cause de leurs actions sur le terrain, pas à cause d’une discussion qui a été pas un contact physique mais verbal, en même temps, lequel veut faire plus de bruit qu’il n’en fait réellement.

Que s’est-il vraiment passé?

L’entraîneur du banc avait déjà parlé à Tatis Jr. de ses discussions avec les arbitres.

Machado n’est pas jaloux ou quelque chose comme ça avec Fernando Tatis Jr. ce qu’il lui a dit n’était pas pour son mal mais pour son bien, il connaît mieux le jeu que son compatriote qui a à peine trois saisons dans les majors et bien qu’il soit considéré comme une star, il n’a pas encore appris.

Machado n’a pas utilisé la meilleure façon de communiquer les choses à Fernando Tatis Jr.Mais puisqu’il est un mentor depuis qu’il est venu des ligues mineures, le “ministre de la Défense” a estimé qu’il avait un peu d’autorité pour dire des choses à Tatis Jr. en tant que leader, ami et partenaire.

Qu’a dit Machado à Tatis Jr ?

Machado n’a jamais insulté Tatis ni l’a offensé, il lui a simplement dit que ce n’était pas à cause de lui, que le baseball ne tournait pas autour de lui, qu’il devait être un meilleur leader.

Ce n’est pas le dernier du baseball

Tatis Jr. y Machado tuvieron esa discusión ante las cámaras, pero no es un secreto que han pasado cosas iguales o peores, pero fuera de cámaras y no entre estos dos, sino más jugadores estrella que han hecho dúos en otro equipo en la historia de la MLB.