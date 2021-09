Manny Machado et Fernando Tatis Jr. s’étiraient ensemble

Dominicains Manny machado et Fernando Tatis Jr. ont brisé d’innombrables hypothèses sur leur dernière dispute, quand ils ont tous deux été surpris en train d’étirer leur corps à quelques centimètres dans le MLB.

Bien qu’il y ait de fausses rumeurs selon lesquelles tant de millions ensemble peuvent affecter une équipe et que Manny Machado peut demander ou être échangé aux Padres de San Diego, les compatriotes discutent à quelques centimètres.

Naturellement, Manny Machado et Fernando Tatis sont côte à côte pour l’étirement d’avant-match pic.twitter.com/VhJw60Oonm – Marty Caswell (@MartyCaswell) 21 septembre 2021

Les Padres de San Diego vont-ils échanger l’un ou l’autre ?

Basculer vers Fernando Tatis Jr.. C’est une idée très folle dans la tête de n’importe qui, c’est le visage de cette équipe, cela ne fait pas deux ans qu’elle a signé un contrat juteux et cela ne va pas arriver.

Machado n’a rien fait de mal, il y avait peut-être une meilleure façon de dire les choses à son compatriote, mais ce qu’il lui a dit était correct, les arbitres ne peuvent pas se distraire du jeu et il doit rester calme pour créer une bonne ambiance avec ses équipe, Il doit non seulement réclamer ses frappes, mais aussi celles de ses coéquipiers. De plus, Manny Machado a une clause selon laquelle il ne peut pas être échangé contre environ six équipes, en revanche, il n’y a aucune raison de le faire.

Il est certain que les bons moments que ces deux-là ont passés ensemble sur le terrain, ceux qu’ils ont donnés aux fans, dépassent de loin ce combat, et ceux qui s’en approchent créeront un écran de fumée à cet incident survenu vendredi dernier.

Au final, ce sont des partenaires, ils parlent tous les deux deux langues identiques et comme matures ils vont régler cette situation et ils seront un sujet du moment à cause de leurs actions sur le terrain, pas à cause d’une discussion qui a été pas un contact physique mais verbal, en même temps, lequel veut faire plus de bruit qu’il n’en fait réellement.