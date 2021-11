Manny MUA partage la beauté de travailler en tant que star de YouTube

11 heures du soir Quatre heures de frénésie plus tard, il est temps de changer de décor, alors Manny monte à l’étage pour attraper sa Nintendo Switch pour « jouer à Super Smash Brothers et essayer de battre des enfants en ligne ».

Ensuite, il est temps de se regarder longuement dans le miroir pendant qu’il fait sa routine de soins de la peau. « Je vais tout faire », note-t-il. « Nettoyant tonifiant, sérum, hydratant, crème de nuit. » Sa rotation actuelle de favoris comprend des produits de CosRX, Hendrickson, Paula’s Choice et un rétinol lourd tous les quatre jours. « J’adore le toner Hendrickson et je l’utilise, puis j’adorerai un SPF Paula’s Choice », explique-t-il. « Et je change si souvent mes affaires parce que j’essaye tellement de choses. »

Pour se divertir pendant qu’il se nettoie, il va ouvrir son YouTube « et juste faire défiler mon fil d’abonnement, et voir s’il y a quelque chose qui m’intéresse », dit-il. « J’essaie d’être aussi branché que possible sans être trop stimulé. »

Après tout, c’est ce qu’il fait pour gagner sa vie, un fait qui le laisse toujours en admiration. « Je pense que c’est la partie qui est vraiment, vraiment amusante : faire ce que je veux faire et être indépendant et ne pas avoir de patron et tout ça », dit-il à propos de son concert. « Tout le monde veut ça, je pense.

(Publié à l’origine le 21 octobre 2021 à 9 h 00, heure du Pacifique)