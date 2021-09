Manny Pacquiao a annoncé sa retraite

“Adieu la boxe”. Adieu la boxe. Ce mercredi matin, le monde s’est réveillé en apprenant que Manny Pacquiao a confirmé sa retraite de la boxe. Une nouvelle qui n’étonne peut-être pas, compte tenu de son 42 ans et le peu d’activité qu’il avait eu ces dernières saisons.

Cependant, il ne cesse de générer de l’impact : il n’est pas qu’un boxeur de plus, le Le Philippin a été 12 fois champion du monde dans huit catégories différentes et est considéré comme l’un des meilleurs combattants de tous les temps. Actuellement sénateur de ses Philippines natales, Pac-Mac se présentera à la présidence lors des élections qui auront lieu en 2022.

14/09/09 Champion du monde WBO des poids welters. (.)

Il y a des moments où le sport en soi prend une place arrière. L’ampleur de ceux qui la pratiquent rend la frontière entre la personne et la discipline floue. Comme quand on pense au football, et automatiquement l’image de Leo Messi vient à l’esprit, ou celle de Diego. Ou comme quand on pense au tennis et qu’il est impossible de ne pas recréer dans nos têtes l’élégance de Federer, ou la griffe de Vilas et Nadal.

Quelque chose de similaire se produit avec la boxe et Manny Pacquiao. Noms déposés : Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Julio César Chávez, Mike Tyson, Floyd Mayweather, Carlos Monzón… Ce sont des patronymes qui intimident, de par leur histoire et leurs exploits, parmi lesquels celui de Pacquiao s’intègre parfaitement.

Manny a annoncé sa retraite via ses réseaux sociaux avec une vidéo d’une tournée de sa carrière réussie, et sa voix : “J’ai du mal à accepter que mon temps de boxeur soit écoulé. Aux meilleurs fans et au meilleur sport du monde, merci ! Merci pour tous les merveilleux souvenirs. C’est la décision la plus difficile que j’ai jamais prise, mais je suis en paix avec elle.. Poursuivez vos rêves, travaillez dur et vous verrez ce qui se passe. Adieu la boxe.”

Le dernier combat de Pacquiao a eu lieu le 21 août de cette année pour le championnat du monde WBA des poids mi-moyens., et s’est terminé par un Défaite finale contre le Cubain Yordenis Ugás par décision unanime. Pendant le combat, il a été sévèrement puni, sa guérison a donc été très étendue et douloureuse. Alors qu’il n’avait pas exclu une revanche, finalement Ce soir-là à Las Vegas, Manny a donné sa dernière danse.

Sa carrière

Au cours des 26 années où il a été actif, il a combattu dans 72 combats et a enregistré 62 victoires, dont 39 par KO. Au total, il a remporté 12 titres mondiaux dans 8 catégories différentes. Il a été récompensé comme le Boxeur WBC de la décennie. En 2016, il avait annoncé sa retraite après avoir battu Timothy Bradley. Bien qu’alors, il reviendrait sur le ring pour affronter la championne du monde des poids welters Jessie Vargas, et continuerait à se battre jusqu’en 2021.

En 2018, Manny a éliminé Matthysse. (PA)

Pacquiao politique

Né à Kibawe, une municipalité au sud des Philippines, Manny a toujours été très attaché à son pays. En 2015, il a été élu sénateur national, poste qu’il occupe encore aujourd’hui.. Pour lancer sa candidature à la présidence, il a créé le Mouvement des champions du peuple, un parti dirigé par son épouse, avec une longue histoire dans l’arène politique locale. Pacquiao se considère comme un démocrate-chrétien, conservateur et de droite.

Dans son siège de sénateur. (.)

Certains de leurs combats

