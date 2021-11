Manny Pacquiao a célébré le triomphe de George Kambosos

L’Australien, George Kambosos, a surpris le monde en battant par décision partagée, Teofimo López, et a arraché les titres unifiés des poids légers, après le résultat de l’ancien combattant, Manny Pacquiao, en a parlé avec un message émouvant pour le nouveau champion.

Dans ce qui était un très bon combat, Kambosos, surpris Théophimus et je lui arrache les titres des poids légers, et maintenant il est le nouveau monarque de la division.

À cet égard, l’ancien boxeur, Manny Pacquiao, Il a adressé un message émouvant à Kambosos qui dans le passé l’a aidé dans ses séances de sparring contre le Philippin.

« Félicitations à mon ami de George Kambosos pour une victoire épique », a écrit Pacquiao sur son compte Twitter.

De même, il se souvint de ces moments où Kambosos cela l’a aidé dans ses séances de sparring.

« Vous m’avez aidé dans bon nombre de mes combats passés, j’espère que nos centaines de rounds de combat vous ont aidé d’une manière ou d’une autre ce soir, je suis très fier de vous », a-t-il écrit. Manny Pacquiao.

George Kambosos a infligé une douloureuse défaite à Teófimo López

Ils nous ont donné un combat formidable, Teofimo Lópezy George Kambosos, une guerre du début à la fin, mais un seul a été le vainqueur et c’était l’Australien par décision partagée (115-111 Kambosos, 114-113 Théophimus et 115-112) et lui a arraché les titres WBA, WBC, WBO et IBF des poids légers.

Dès le premier tour tellement, Théophimus et Kambosos, Ils sont sortis pour s’occuper de tout, López a semblé ferme dans sa promesse de l’éliminer au premier tour, c’est alors qu’il a commencé à lancer des flips et des coups puissants pour se connecter au visage de son rival, mais à la A la fin du premier tour il s’est retrouvé avec un aile droite par l’Australien, le champion est allé à la toile et a laissé le sable surpris.