Manny Pacquiao affrontera Terence Crawford à Abu Dhabi après l’échec du combat de Conor McGregor

Manny Pacquaio devrait affronter Terence Crawford dans un combat d’unification pour le titre des poids welters le 5 juin à Abu Dhabi, selon les rapports.

Le légendaire champion du monde de huit poids ne s’est pas battu depuis son affichage dominant contre Keith Thurman en juillet 2019 alors qu’il défendait son bracelet WBA.

Pacquiao reviendra sur le ring le 5 juin pour combattre Terence Crawford, selon les rapports

Cependant, Crawford représenterait la plus grande avancée de qualité des Philippins depuis qu’il a affronté Floyd Mayweather en 2015.

L’ancien champion incontesté des super-légers se trouve confortablement dans le top cinq livre pour livre, mais n’a jamais affronté une véritable superstar.

Selon ., les deux hommes sont en pourparlers pour se rencontrer à cette date dans la capitale des Emirats Arabes Unis, mais il n’y a pas d’accord pour le combat pour le moment.

Le rapport continue en suggérant que Top Rank et EPSN sont en pourparlers et ont demandé au distributeur de télévision payante In Demand de tenir cette date alors qu’ils explorent les options.

Crawford est le champion du monde poids welter WBO

Pacquiao aurait dû affronter Conor McGregor lors de son prochain combat, avant que « The Notorious » ne soit éliminé

Crawford, malgré tout son talent incontestable, a 33 ans et les plus grands noms sur son CV sont Viktor Postol et Amir Khan.

Le champion des poids welters WBO a dominé le Britannique il y a près de deux ans maintenant, avant d’arrêter également Kell Brook en novembre dernier.

Pacquiao était sur le point d’affronter la superstar de l’UFC Conor McGregor au début de l’année, mais sa défaite face à Dustin Poirier a mis ces plans en suspens.

L’Arabie saoudite, qui revendique également de manière agressive les droits d’Anthony Joshua contre Tyson Fury, a également été activement impliquée dans l’accord. Cependant, une garantie importante d’Abou Dhabi devrait voir le combat porté aux Emirats Arabes Unis.