Manny Pacquiao annonce sa retraite | Fox News

La légende de la boxe Manny Pacquiao raccroche officiellement ses gants.

Le champion du monde des huit divisions et sénateur philippin a annoncé mercredi sa retraite du ring,

“Alors que je raccroche mes gants de boxe, je tiens à remercier le monde entier, en particulier le peuple philippin pour son soutien à Manny Pacquiao. Au revoir la boxe”, a déclaré le joueur de 42 ans dans une vidéo de 14 minutes publiée sur sa page Facebook. “C’est difficile pour moi d’accepter que mon temps de boxeur soit terminé. Aujourd’hui, j’annonce ma retraite.”

Le sénateur Manny Pacquiao lève la main lors d’une convention nationale de son parti PDP-Laban à Quezon City, aux Philippines, le dimanche 19 septembre 2021. (Manny Pacquiao MediaComms via AP)

Pacquiao a terminé sa carrière de 26 ans et 72 combats avec 62 victoires, huit défaites et deux nuls. Sur ces 62 victoires, 39 étaient par KO et 23 par décision. Il a remporté 12 titres mondiaux.

Sa retraite de la boxe fait suite à une défaite décourageante contre Yordenis Ugas à Paradise, Nevada le 21 août. Le jeune boxeur cubain, qui a fait défection aux États-Unis en 2010, a battu Pacquiao par décision unanime, conservant son titre WBA des poids mi-moyens. C’était le premier combat de Pacquiao en plus de deux ans.

“Merci d’avoir changé ma vie, quand ma famille était désespérée, vous nous avez donné de l’espoir, vous m’avez donné la chance de me sortir de la pauvreté”, a déclaré Pacquiao dans la vidéo. “Grâce à vous, j’ai pu inspirer des gens partout dans le monde. Grâce à vous, j’ai eu le courage de changer plus de vies. Je n’oublierai jamais ce que j’ai fait et accompli dans ma vie que je ne peux pas imaginer . Je viens d’entendre la cloche finale. La boxe est finie. “

Pacquaio avait fait allusion à la retraite récemment. C’était aussi prévu parce qu’il vise un champ de bataille politique plus vaste. Plus tôt ce mois-ci, il a accepté la nomination de son parti politique et a déclaré qu’il se présenterait à la présidence des Philippines aux élections de mai 2022.

Il a accusé l’administration du président Rodrigo Duterte, son allié officiel, d’aggraver la corruption aux Philippines. Il a promis de lutter contre la pauvreté et a averti les politiciens corrompus qu’ils finiraient bientôt en prison.

L’histoire de vie et la carrière légendaire de Pacquiao – il est le seul combattant de l’histoire à remporter des titres dans huit catégories de poids différentes – a fait honneur à sa nation d’Asie du Sud-Est, où il est connu sous ses surnoms Pacman, People’s Champ et Poing national.

Adolescent, il a quitté sa maison appauvrie du sud des Philippines et s’est embarqué sur un navire à destination de Manille. Il a fait ses débuts en boxe professionnelle en tant que poids mouche junior en 1995, à l’âge de 16 ans, luttant pour sortir de la pauvreté abjecte pour devenir l’un des athlètes les mieux payés au monde.