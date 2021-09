Manny Pacquiao dit au revoir à la boxe alors que le légendaire champion du monde des huit poids prend sa retraite, à 42 ans, et se prépare à briguer la présidence des Philippines

Manny Pacquiao a confirmé qu’il prenait sa retraite de la boxe à l’âge de 42 ans, l’appelant “la décision la plus difficile que j’ai jamais prise‘.

Le légendaire champion du monde des huit poids, qui a détenu des titres mondiaux au cours de quatre décennies différentes, restera dans les mémoires comme l’un des plus grands boxeurs de tous les temps et veut maintenant se présenter à la présidence dans ses Philippines natales.

Stewart Cook/FOX

Pacquiao deviendra l’un des plus grands boxeurs de tous les temps

Écrivant sur Twitter, il a déclaré : « Aux plus grands fans et au plus grand sport du monde, merci ! Merci pour tous ces merveilleux souvenirs. C’est la décision la plus difficile que j’ai jamais prise, mais je suis en paix avec elle. Poursuivez vos rêves, travaillez dur et regardez ce qui se passe. Au revoir la boxe.

En septembre, un mois après son dernier combat – une défaite contre Yordenis Ugas, il a exposé ses plans pour la prochaine étape de sa vie.

« J’accepte avec audace le défi de me présenter à la présidence des Philippines », a-t-il déclaré.

« Nous avons besoin de progrès. Nous devons vaincre la pauvreté. Nous avons besoin que le gouvernement serve notre peuple avec intégrité, compassion et transparence. C’est maintenant. Je suis prêt à relever le défi du leadership.

Sur sa décision de raccrocher ses gants, Pacquiao a déclaré à Toni Talks que son amour pour le sport l’avait poussé à revenir sur le ring.

“Je boxe depuis longtemps et ma famille me disait toujours qu’il était temps d’arrêter”, a-t-il déclaré.

«J’ai juste continué parce que je suis tellement passionné par la boxe.

“Mais maintenant, je vais juste soutenir les boxeurs pour que nous puissions avoir à nouveau un champion.”

Sean Michael Ham/TGB

Pacquiao est un champion du monde des huit poids et une véritable légende de la boxe

Pacquiao est sorti de la pauvreté aux Philippines grâce à la boxe et est devenu champion du monde des poids mouches pour la première fois en 1998.

Il a fait ses débuts aux États-Unis en 2001 et a lentement gravi les échelons dans les catégories de poids, devenant un phénomène mondial.

Pacquiao a partagé d’énormes combats avec, entre autres, Juan Manuel Marquez (x4), Erik Morales (x3), Timothy Bradley (x3), Oscar De La Hoya, Marco Antonio Barrera, Shane Mosley, Ricky Hatton, Miguel Cotto et Keith Thurman.

Le plus célèbre de tous, cependant, était son super combat contre Floyd Mayweather, qui s’est soldé par une défaite par décision unanime en 2015.

Chris Farina/Meilleur rang

Pacquiao est sorti de la pauvreté pour gagner plus de 100 millions de dollars contre Mayweather

Pacquiao a réfléchi: «Quand j’ai commencé la boxe, qui aurait pensé que j’étais un enfant qui vendait du pain avant.

« Si je vous disais que je serais champion du monde et que je serais connu dans le monde entier, me croiriez-vous ?

“Vous diriez que cela semble impossible.”

