Manny Pacquiao dit un dernier adieu à la boxe

Avec une vidéo émouvante, que l’on peut voir ci-dessous, le grand combattant philippin Manny PacquiaoPour certains, le meilleur combattant du 21e siècle, il a définitivement dit adieu à la boxe, après sa récente défaite contre le Cubain Yordenis Ugás.

Voici comment Pacquiao dit au revoir : « Aux plus grands fans et au meilleur sport du monde, merci ! Merci pour tous les merveilleux souvenirs. C’est la décision la plus difficile que j’ai jamais prise, mais je suis en paix avec elle. Poursuivez vos rêves, travaillez dur et voyez ce qui se passe. Au revoir la boxe »