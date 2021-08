Manny Pacquiao envisage le match revanche de Yordenis Ugas en janvier alors qu’il qualifie Cuba de “l’un de mes adversaires les plus faciles” malgré la défaite

in

Manny Pacquiao a révélé qu’il envisageait une revanche contre Yordenis Ugas en janvier, après sa défaite samedi soir.

Le légendaire champion du monde des huit poids a été contrarié par le Cubain astucieux, qui lui a fait paraître son âge à 42 ans et l’a sorti pour une victoire par décision unanime.

Ryan Hafey/PBC

Ugas a fait une performance intelligente pour annuler Pacquiao et le contrer efficacement

Immédiatement après, Pacquiao a fait allusion à la retraite.

Trois jours plus tard, il n’exclut pas cette possibilité, mais songe aussi à un dernier combat.

Pacquiao a déclaré à . : « Oui, je peux revenir en janvier. Je vais voir à ce sujet.

«Je sais que je peux le rattraper si je veux. J’aurai juste besoin d’en parler à Al Haymon. Ce ne serait pas un problème.

“Je vais y penser parce que je ne peux pas croire que l’un des adversaires les plus faciles que j’aie jamais affrontés l’ait fait.”

Sean Michael Ham/TGB

Pacquiao envisage de prendre la revanche

On sait que Pacquiao, qui est déjà sénateur, a l’intention de briguer la présidence dans son pays d’origine, les Philippines, l’année prochaine.

Cependant, la campagne officielle ne commence qu’en février et pourrait donc laisser du temps à Manny pour le match revanche.

Réfléchissant au combat, il a étonnamment déclaré: «Dans toute ma carrière, Ugas a été l’un des adversaires les plus faciles.

« Il n’avait qu’un seul style, et j’aurais dû pouvoir m’en éloigner facilement…

Sean Michael Ham/TGB

Le champion de la WBA, Ugas, a déjà déclaré qu’il donnerait volontiers à Pacquiao une chance de se racheter

«Vous avez vu comment j’ai bougé dans mes combats avant. Je ne pouvais pas bouger dans ce combat. Mes jambes se sont juste – arrêtées…

« Il n’aurait pas dû me toucher.

« Quand j’ai déménagé ici [to the right], je n’avais rien.

« Tu sais comment je bouge. Vous l’avez vu tant de fois.

“Chaque fois que j’essayais, je devais simplement bloquer avec mes mains.”