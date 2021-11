Manny Pacquiao envoie un message à Canelo Alvarez après sa victoire par KO contre Caleb Plant

Pacquiao dit que » la boxe est entre de bonnes mains » avec Canelo au sommet (Photo: .)

Manny Pacquiao a félicité Saul ‘Canelo’ Alvarez après sa brutale victoire par élimination directe contre Caleb Plant qui l’a vu unifier la division des super-moyens.

Canelo détient désormais les titres WBA, WBC, WBO et IBF à 168 livres après avoir arrêté Plant au onzième tour à Madison Square Garden samedi.

Il devient juste le sixième combattant à unifier sa division à l’ère des quatre ceintures de la boxe après Bernard Hopkins, Jermain Taylor, Terence Crawford, Oleksandr Usyk et Josh Taylor.

Le champion du monde des poids huit Pacquiao, qui a annoncé sa retraite de la boxe en septembre après sa défaite contre Yordenis Ugas, a été l’un des premiers noms à féliciter le Mexicain.

Il a écrit sur Twitter: “ Félicitations au roi livre pour livre Canelo pour avoir marqué l’histoire de la boxe en tant que premier champion incontesté des super-moyens de tous les temps.

Félicitations au roi livre pour livre, @canelo, pour avoir marqué l’histoire de la boxe en tant que premier champion incontesté des super-moyens de tous les temps. Plant s’est bien battu mais Canelo est tout simplement trop bon. La boxe est entre de bonnes mains. – Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) 7 novembre 2021

« Plant s’est bien battu, mais Canelo est tout simplement trop bon. La boxe est entre de bonnes mains.

Le seul autre champion unifié actuel de la boxe, Josh Taylor, a également félicité la superstar mexicaine, l’accueillant dans le club incontesté avant d’ajouter: “ Je ne sais pas ce que les gens regardaient rentrer chez eux par certains des tweets, mais au bord du ring c’était un rythme méthodique en bas de Canelo.

Plus : Boxe



« J’ai donné à Plant deux ou trois tours en haut, il était poussé beaucoup trop facilement autour du ring. »

La victoire de Canelo cimente son statut de meilleur combattant livre pour livre de la planète.

Au cours des 11 derniers mois seulement, il a maintenant battu trois combattants auparavant invaincus et remporté leurs titres mondiaux, dont deux Britanniques à Callum Smith et Billy Joe Saunders avec Plant rejoignant ce club ce soir.



PLUS : Saul ‘Canelo’ Alvarez élimine Caleb Plant pour devenir le champion incontesté des super-moyens



PLUS : Caleb Plant se bat après des tragédies familiales déchirantes alors qu’il cherche à détrôner Canelo Alvarez

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();