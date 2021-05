Manny Pacquiao et Errol Spence Jr signent un contrat pour un super combat le 21 août à Las Vegas alors que le grand boxeur confirme le combat sur Twitter

Manny Paquiao et Errol Spence Jr.ont signé des contrats pour un super combat le 21 août.

Le champion WBA Pacquiao et le détenteur du titre WBC et IBF Spence Jr sont enfermés dans des discussions depuis un certain temps et un combat à Las Vegas entre les deux a maintenant été officiellement signé.

Paquiao a accepté un super combat avec Spence Jr

.

Pacquiao est un vrai grand boxeur

Pacquiao, qui a 42 ans, cherchera maintenant à ajouter à son héritage déjà étincelant en surmontant Spence – qui est invaincu lors de ses 27 combats précédents.

Le combat représenterait son plus grand défi depuis qu’il a échoué contre Floyd Mayweather en mai 2015.

“ Pac-Man ” (62-7-2, 39 KOs) a également fait allusion à un méga combat lucratif avec Conor McGregor, qui a insisté sur le fait qu’il voulait affronter le Philippin sur le ring avant de se retirer des sports de combat.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

