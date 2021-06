Manny Pacquiao parle d’Errol Spence, Jr., son prochain rival

Lorsque le combat entre Errol Spence, Jr. et Manny Pacquiao a été annoncé, la première chose que le Philippin a interrogée était son âge et combien de temps il est resté inactif après avoir battu Keith Thurman il y a 2 ans. Au début, Pac Man a assuré que l’âge ne serait pas un facteur compte tenu de ce qu’il a démontré avec Thurman. Pendant son inactivité, il a exprimé :

«Ça fait 2 ans que je combats oui, mais je ne suis pas inquiet car une longue pause me fait du bien après avoir été dans la boxe pendant 25 ans. C’est bon de se reposer, j’ai donné à mon corps une chance de récupérer, j’aime défier le meilleur combattant, mais je suis plus rapide et plus fort que lui.

L’attitude et la positivité de la légende philippine sont admirables, mais je pense qu’il en aura plein les bras, le temps nous le dira.